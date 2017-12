La oposición tumba las ordenanzas y pone en jaque la economía municipal

La ya maltrecha economía municipal sufrió ayer un nuevo golpe y podría decirse que inesperado. La oposición tumbó las ordenanzas fiscales, lo que se traduce en que la gestión económica del Ayuntamiento da un paso atrás ya que supone el primer incumplimiento del plan de ajuste, que sea casi imposible aprobar los presupuestos de 2018 -lo que llevaría a prorrogar otro año más el de 2015- y que de nuevo planee sobre la Plaza del Carmen la sombra de la intervención del Gobierno. Eso a nivel de gestión. En la práctica, para el ciudadano tendrá también efectos, ya que el concejal de Economía, Baldomero Oliver, aseguró que ahora habrá que ver de dónde se saca el dinero que no se podrá recaudar en esas ordenanzas y que estaba previsto en el plan de ajuste, por lo que no se descarta ya que se tengan que tocar servicios públicos o incluso empleo.

El voto en contra del PP fue el clave para que ayer las ordenanzas no salieran adelante. Un voto que no sigue la tendencia planteada por el grupo popular hace unos meses cuando permitieron aprobar el plan de ajuste. ¿Qué ha pasado desde entonces? En el debate salió a relucir el acuerdo para la llegada del legado de Lorca y para que las administraciones, entre ellas el Ayuntamiento, paguen la deuda pendiente. La ciudad, unos 300.000 euros.

Vuelve la sombra de la intervención y se hace casi imposible hacer un presupuesto para 2018

El jueves hubo una comisión para tratar las alegaciones a las ordenanzas y se intentó negociar hasta el acuerdo, pero ahí ya se pudo evidenciar la falta de apoyo que se materializó ayer, según el PP por la falta de negociación del equipo de Gobierno; para el PSOE más por decisión política que mirando el interés de Granada.

Oliver explicó después de tumbarle las ordenanzas que éstas eran la continuidad lógica del plan de ajuste. "Lo importante es qué hacer ahora", porque el incumplimiento del plan podría dar lugar a responsabilidades y a una intervención del Ministerio, "al que le tendré que explicar, o el PP, por qué se produce". Así, habrá que reajustar el plan de ajuste y "tocar elementos mucho más sensibles" de lo que se había hecho hasta ahora, "lo que podría poner en peligro algún servicio público o algún puesto de trabajo salvo que en los próximos días intentemos buscar una nueva alternativa". "Esto se ha convertido en una carrera de obstáculos. Y no se trata tanto de ver si el equipo de Gobierno los salva o no, ya se trata de que está en juego la ciudad de Granada", dijo, para criticar que "los grupos políticos no han medido que era elegir entre un mal menor y algunos han elegido el mal mayor para esta ciudad".

Sin las nuevas ordenanzas fiscales, se mantienen las actuales y por tanto seguirá la bonificación a los vehículos de más de 25 años, uno de los puntos más controvertidos. Eso supondrá una merma de los ingresos de casi 1 millón de euros. También seguirá vigente el establecimiento de una tabla de bonificaciones en materia de domiciliación bancaria, lo que puede suponer más de 2 millones. "De entrada son 3 millones que se pierden de ingresos, que una parte iba a ir dedicada a cubrir los 7 millones de superávit que tenemos que demostrar en el ejercicio de 2018 para cumplir el plan de ajuste". Ahora habrá que buscar ese dinero "por otras vías", algo harto complicado. "Al darse el zarpazo importante en los ingresos habrá que buscar otra vía que pasa siempre por el gasto. Es malo establecer gravámenes o incrementar la presión fiscal pero volcar todo el esfuerzo en materia de gasto también puede ser muy perjudicial para el derecho de las personas. Entramos en terreno resbaladizo", advirtió Oliver, que aseguró que los primeros damnificados serán personas, empresas y comerciantes a los que hay que pagar ya que el objetivo fundamental era reducir el periodo medio de pago a proveedores.

Y con esto, "a día de hoy estamos más lejos de tener presupuesto para 2018. Hoy hemos dado un paso atrás. Vamos a ver hasta que punto es definitivo o hay mecanismos que permitan tener otra salida", advirtió el concejal.

Por su parte, la portavoz del PP, Rocío Díaz, motivó el voto en contra de su grupo en la "falta de consideración por parte del equipo de Gobierno", por no "negociar ni tratar de manera profunda las alegaciones presentadas por los grupos y los ciudadanos". De todas las alegaciones sólo se había aceptado una y era del PP.

"Nos abstuvimos en el plan de ajuste porque hubo dos meses de negociaciones para incorporar medidas y para hacer menos malo el plan ajuste. Hemos echado en falta esa negociación e interés ahora por buscar consenso y acuerdo. Y recuerdo al alcalde que está solo porque los que le votaron le han dado la espalda en el plan de ajuste y ahora en las ordenanzas fiscales, por lo que le propongo que se someta a una cuestión de confianza. Granada no puede esperar más. Me gustaría saber la opinión del resto partidos, si le dan la confianza o se la retiran como tiene que ser porque la ciudad es ingobernable", reprochó Díaz. Para el PP, "si hubiesen querido hoy hubieran salido adelante. Su incompetencia es lo que ha hecho que hoy no salgan adelante".

En total había 68 alegaciones de ciudadanos; el PP presentó 9; IU, 19; Vamos, Granada, 12 y Ciudadanos, 3. Desde IU se dio voto negativo principalmente por no existir medidas compensatorias a los ciudadanos en la subida del IBI y no bonificar la domiciliación; Vamos, Granada criticó que no haya un modelo de gestión y no se haya aceptado ninguna alegación para negociar y conseguir el voto favorable o abstención de los otros grupos; y Cs mostró su negativa a "vivir por encima de las posibilidades del Ayuntamiento".