Los pacientes se constituyen en plataforma para defender sus derechosEl inventor del test de '20 metros de ida y vuelta' visita la Universidad

Las principales asociaciones de pacientes de la provincia de Granada se han constituido en plataforma para defender sus derechos ante la administración sanitaria. Según informó Radio Granada, las 16 organizaciones más activas en Granada, entre ellas las asociaciones del cáncer, párkinson, fibromialgia, Agrajer, Fegradi, Alcer y Asogra, "quieren una mejor interlocución con todos los actores sanitarios para mejorar la atención a los pacientes desde la atención primaria hasta la hospitalaria", dicen.

Según la información publicada, "la mayoría de estas organizaciones firmaron recientemente un manifiesto en el que pedían a la Consejería de Salud que el nuevo proceso de reorganización del mapa sanitario de Granada mantenga los beneficios de una asistencia coordinada que si prometía el sistema derogado".

Ahora, las distintas organizaciones se organizan para tener una sola voz ante la administración sanitaria y colaborar con médicos, enfermeras, farmacéuticos para mejorar la asistencia sanitaria, como ha adelantó a Radio Granada el portavoz, Antonio Hermoso.

El Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UGR acogerá hoy, a las 17:00 horas, la conferencia "Development of the multistage 20m shuttle run test", a cargo del profesor Luc Léger, de la Universidad de Montreal (Canadá). Léger es un fisiólogo del ejercicio canadiense de reconocido prestigio a nivel mundial y es el inventor del conocido test de Course Navetter, 20m shuttle run test, más comúnmente denominado como el 'Test de 20 metros de ida y vuelta'.

Este test permite evaluar la capacidad aeróbica y ha sido usado masivamente en millones de personas en más de 50 países del mundo, y se emplea en prácticamente todos los colegios de Europa. El profesor Luc Léger abordará en su conferencia el pasado, presente y futuro de este test.