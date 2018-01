Los padres del Jean Piaget denuncian goteras en el centro

La presidenta de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del Jean Piaget, Carmen Guillén, denunció ayer que el centro presenta goteras, humedades y filtraciones que "no se arreglan por falta de presupuesto". Las goteras han obligado, explica Guillén, a la clausura de un aseo del centro, específico para alumnos con discapacidad. El arreglo de las gotera -así como de los gastos de mantenimiento- corre a cuenta del Ayuntamiento de Ogíjares.

Según Guillén, este curso el Consistorio ha manifestado que no cuenta con fondos para acometer el arreglo y que tampoco puede cubrir la partida que solicita el centro en concepto de gasoil para la calefacción. No es una novedad. Un acuerdo auspiciado por el Defensor del Pueblo Andaluz fijó que el Ayuntamiento debía asumir ese coste. Sin embargo, una vez iniciado el curso, el Consistorio alega falta de dinero para no aportar lo que el centro necesita. Además también hay carencias de personal. Según recordó Guillén, faltan monitoras asistenciales, encargadas, entre otras tareas, del aseo de los alumnos, algunos con dependencia total con respecto a sus cuidadores.