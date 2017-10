El pago en especie, otra solución frustrada

Desde 2007, año en el que la Comisión Provincial de Valoraciones fijó por primera vez en 13 millones de euros el precio que tenía que pagar el Ayuntamiento de Granada, este organismo ha recorrido otro largo camino de recursos judiciales e intentos de negociación con el promotor, que han resultado siempre frustrados.

El 12 de junio de 2008 el Ayuntamiento firmó con la propietaria, Construcciones Vargas e Hijos, un preacuerdo de convenio urbanístico, mediante el cual la empresa aceptaba un pago en especie (por otros terrenos). Más tarde, al depreciarse esos suelos, hubo que cambiar el convenio mediante un addenda que establecía un pago adicional de 1 millón de euros.

Este dinero es lo único que el Ayuntamiento llegó a pagar al promotor, según consta en las sentencias del TSJA que han tratado los múltiples recursos presentados. El abono en especie de los terrenos ofertados por el Ayuntamiento no se llegó a hacer efectivo porque el convenio influyó un apartado en el que se condicionaba la operación a que el Proyecto de Reparcelación se inscribiera en el Registro en un plazo concreto. Esto no llegó a ocurrir y la empresa promotora dio por resuelto el acuerdo con el Ayuntamiento en 2010, de modo que volvió a reclamar el pago del resto del pago millonario que le correspondía.

Otra de las derivas que ha llevado este asunto ha sido la búsqueda de responsabilidades penales por la gestión de este expediente urbanístico. Una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2008 motivó la apertura de diligencias en el Juzgado de Instrucción 4 de la capital. Fueron investigados por supuestos delitos de prevaricación y cohecho el empresario que debió de haber entregado los terrenos a la ciudad (promotor del edificio Penta) y dos funcionarios de Urbanismo. La causa fue archivada por el mismo Juzgado de Instrucción ese mismo año, al no encontrarse infracciones penales.

El Ayuntamiento de Granada ha tratado de alegar en sus recursos ante el TSJA que en este asunto había una "prejudicialidad penal" que habrían condicionado el desarrollo urbanístico. Pero la Sala de lo Contencioso Administrativo rechazó el año pasado este argumento, no solo por el archivo de aquella investigación concreta, si no porque considera que aquellos supuestos hechos perjudiciales para los intereses municipales "nada tienen que ver con la determinación del justiprecio de los terrenos de la mercantil" propietaria, porque ésta "no participó ni mínimamente en tales hechos".