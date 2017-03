"Del país de donde vengo es muy difícil confiar en las personas"

Después de meses de planificación, consigue escapar junto a su hija de su agresor. No ha sido fácil ya que todo estaba en su contra. Ha tenido que ser paciente y planificar con mucho detalle su huida. Su cónyuge, muy bien relacionado con el cuerpo policial de su país de origen, la golpeó en todos los sentidos durante años. Lo intentó dejar en muchas ocasiones, pero la falta de protección le obligaba a volver con él y a seguir soportando los golpes, abusos y vejaciones a los que constantemente la sometía. Intentó denunciarlo, no sólo una vez, si no en varias ocasiones, y las reprimendas fueron terribles hasta tal punto que llegó a perder a su hijo estando en la recta final de su embarazo. Aprovechando un traslado laboral de él que le obligaba a firmar una autorización de salida del país de su hija, cogió las maletas y con las piernas temblando puso tierra de por medio. Lleva tres años en España, el temor es una constante en su vida. En su cabeza siempre rondan los temores de ¿la localizará?, ¿vendrá a por ellas?. Actualmente se está estudiando el caso y recogiendo todas las pruebas posibles para solicitar la protección internacional. Mientras ella y su hija viven desamparadas, sin documentación, con un miedo atroz a ser encontradas. Desde los dispositivos municipales intentan apoyar a la unidad familiar dentro de sus posibilidades, pero su situación documental y su desprotección son un obstáculo para cualquier intervención.