Una pareja emprende una 'batalla' para empadronarse en una cueva

Desde 2013, Benjamín Gallego, un joven que reside con su pareja en una cueva de San Miguel Alto, ha intentado empadronarse en Granada hasta en cuatro ocasiones. Por el momento, no lo ha conseguido o al menos no tiene el documento que así lo acredita. Según explica, el Ayuntamiento le exige una serie de papeles que, al vivir en esta cueva 'ocupada', sin contrato de alquiler, agua o luz no puede facilitar, lo que le impide cumplir con la obligación de empadronarse en la ciudad donde reside desde 2010. Por este motivo, ha iniciado una auténtica batalla junto a Stop Desahucios 15-M para reclamar este derecho que le ha sido denegado como ciudadano.

Las complicaciones que conlleva la falta de este reconocimiento son múltiples e incómodas. Para empezar, "la ciudad no sabe que existes, eres invisible" para la administración local por lo que no puedes optar a ninguna ayuda o programa. Y no solo eso. Según relata Gallego, también le impide solicitar, por ejemplo, un médico de cabecera fijo lo que le obliga a pedir cada cierto tiempo la prestación de forma temporal.

Marta Gutiérrez afirma que la ciudad pierde subvenciones al contar con un padrón "irreal"

Otro de los problemas llegó cuando a su pareja la llamaron para formar parte de la mesa electoral en el País Vasco, su comunidad natal. "Por fortuna nos pilló en Francia donde vamos como temporeros y fue más fácil justificar su ausencia. Pero si llegamos a estar en Granada tendríamos que haber cruzado media España", critica.

Esta situación les ha llevado a pedir ayuda al colectivo que lucha por el derecho a la vivienda, Stop Desahucios 15-M que hoy ha convocado una concentración a las once a las puertas del Ayuntamiento. Según detalla el responsable de comunicación, Antonio Marruecos, el objetivo de esta movilización es reclamar el derecho a empadronarse a las personas que por circunstancias han ocupado una vivienda pero también exigirán conocer el parque de viviendas municipal para ver si algunas propiedades pueden utilizarse para programas de emergencia social.

El caso de Benjamín y su pareja no es aislado. Según detalló ayer la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, el Ayuntamiento lleva al menos diez años obstaculizando la certificación a numerosas personas por no tener un domicilio acreditado, un recibo de agua o de luz. Ocurre con las personas sin hogar, con las familias que han ocupado una vivienda porque no tienen donde ir pero también con los estudiantes que residen en la capital y que ascienden a 80.000. Esto, según detalla Gutiérrez, resta además la posibilidad de que el Ayuntamiento reciba más ayudas, por ejemplo, para la subvención del transporte público, al contar la capital con un padrón "irreal" que no representa el número de vecinos que residen en Granada.

Ante esta situación, Vamos Granada va a solicitar en el próximo pleno que se garanticen los derechos de los vecinos a empadronarse. Lo hará exigiendo que se considere que la "titularidad de la vivienda o el estado de la misma no es un impedimento legal para negar el certificado ya que este debe atender al hecho de que el vecino viva, efectivamente, donde dice que reside", detalla la portavoz. Por otra parte, Vamos Granada solicitará que para los casos que legalmente no corresponda se garantice la seguridad jurídica de los vecinos con resoluciones expresas. Esta petición no se circunscribe solo a quienes viven en las Cuevas de San Miguel. La petición se hará extensiva a toda la ciudad ante un trámite que es un "derecho".