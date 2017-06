El parlamentario Jesús de Manuel apoya el símil entre Spiriman y Franco

La negativa del médico Jesús Candel, líder de las movilizaciones por la sanidad en Granada, a formar parte de las listas de Podemos de cara a las próximas elecciones provinciales sigue escociendo en la formación morada. El parlamentario andaluz de Podemos Jesús de Manuel apoyó ayer en una comisión sobre la RTVA los postulados que defiende el secretario de Organización del partido en la provincia, Hilario Sánchez, que acusó en un vídeo a Jesús Candel de tener posiciones franquistas en política, además de censurarle "un exceso desmesurado de ego". De Manuel defendió en el Parlamento andaluz al número dos del partido señalando que la reacción de Hilario Sánchez parte de una grabación de Candel en la que afirma que PP, PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos sólo velan por sus intereses particulares. "El señor Candel tiene todo el derecho a decir que prefiere que haya una candidatura municipal en la que no haya representantes políticos porque todos los partidos somos organizaciones corruptas que no prestan ningún servicio a la sociedad, pero un compañero de mi formación política tiene todo el derecho a decir que eso mismo ya lo dijo el general Franco, claro que sí, tiene todo el derecho a decirlo, y tiene el derecho de recordar aquello que dijo Franco de haga usted como yo y no se meta en política", señaló Jesús de Manuel.

A este respecto, el secretario general de Podemos en Granada, Alberto Matarán, reiteró ayer su apoyo a Candel y volvió a exigir la dimisión de Hilario Sánchez. "Espero una resolución rápida a nivel interno de la dirección de Podemos sobre este asunto, es inaceptable que se manche el nombre del partido, que se caracteriza por estar con la sociedad civil, apoyando, y sin ánimo de coartar o patrimonial izar los movimientos sociales o las demandas sociales". "Nuestro papel es ayudar, acompañar y, en ningún momento, es acusar de franquistas a los líderes sociales", señaló Matarán, que subrayó que con la dimisión de Hilario Sánchez se evitaría que "se manche" el nombre del partido.