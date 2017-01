Los partidos claman para que se escuche la voz de la calle

La multitudinaria movilización para pelear por dos hospitales completos atrajo a numerosos representantes políticos de distinto signo. No obstante, su presencia pasó desapercibida en los actos en ese intento de despolitizar al máximo la protesta. No obstante, hubo momentos en que no pudo evitarse que cobraran protagonismo algo que sucedió, por ejemplo, al inicio de la marcha con la llegada del secretario de política de Podemos, Íñigo Errejón quien, según su agrupación acudió como "un ciudadano más".

En su intervención, Errejón apoyó a las plataformas convocantes de esta marcha y criticó la política de recortes de la Junta de Andalucía en materia de salud en distintas provincias que ayer se sumaron a la movilización como Huelva, Sevilla y Málaga. "Sobran las muestras de desprecio a los profesionales y a la ciudadanía y creo que hace falta terminar con la orden de las fusiones, exigir responsabilidades políticas de quienes han sido directivos de un programo nefasto que no ha contado con la opinión de los expertos y creo que cabe exigir respeto a la voz mayoritaria de la ciudadanía granadina y andaluza que está reclamando sanidad pública y no dar ni un paso atrás en todos los derechos que han logrado conquistar", declaró.

La movilización también se sintió en las redes donde se compartieron cientos de comentarios

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, también lamentó que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz haya convertido "la crisis del PSOE en una crisis de Andalucía, que está paralizada por el desgobierno y las ambiciones personales", y le exigió que "coja el toro por los cuernos" y asuma de forma personal "un diálogo sin trampas ni palabras huecas" con las plataformas por una sanidad digna.

Por otra parte, el diputado de Ciudadanos en el Congreso por Granada y portavoz de C's Granada salió junto a numerosos representantes de la formación para reivindicar dos hospitales completos en la ciudad. "Granada ha vuelto a demostrar una vez más que quiere sus dos hospitales completos y que no está de acuerdo con que el problema no se haya solucionado aún", señaló Salvador durante su participación en la manifestación donde también expresó su deseo porque sea la definitiva, ya que eso supondría que se ha alcanzado un acuerdo y se ha dado solución al problema.

Asimismo, el portavoz aseveró que los granadinos han legitimado con su asistencia a los convocantes de la manifestación a que actúen como sus interlocutores con el gobierno andaluz, y resaltó la necesidad de "abarcar un mayor espacio de atención hospitalaria" del que se cubría antes.

En la marcha se encontraban también representantes políticos de PP, Podemos, IU, o Vamos Granada. Precisamente estos partidos se comprometieron el pasado viernes con los integrantes de Granada por su Salud y la plataforma de Profesionales a llevar una moción a todos los ayuntamientos de la provincia para paralizar la fusión hospitalaria.

El documento comprende distintos acuerdos como la derogación de la orden de fusión de los hospitales, el cese de puestos de gestión de los directivos que hayan sido responsables de la reordenación así como sus colaboradores, la instauración de un cronograma y un método de trabajo, la reprobación parlamentaria del consejero de Salud, Aquilino Alonso, o el cese de Aquilino Alonso y del viceconsejero, Martín Blanco. En este encuentro celebrado en la sede de Facua, los representantes se comprometieron a instar al Parlamento Andaluz a incorporar a las plataformas en la comisión de salud.

Equo también deseó ayer que la Junta de Andalucía escuche la voz de la calle. Para el partido verde, la Consejería de Salud debe atender este grito multitudinario y garantizar tanto unas condiciones dignas para los trabajadores del sector como la calidad asistencial a los usuarios. "Esperamos que la Junta escuche las reivindicaciones de la ciudadanía y exigimos que así sea".