"Hemos pasado de tener un tablao flamenco a una macrodiscoteca"

El calvario de los vecinos que residen en torno a la sala Prince comenzó en agosto de 2015. Fue en ese mes cuando vieron como distintos operarios comenzaban una "sorprendente" obra en un local ubicado en una zona protegida por el Plan Centro. Ninguno daba crédito a lo que veían por sus ventanas situadas a apenas cinco metros del espacio nacido a finales de los 80 como tablao flamenco. "Nosotros que no podemos cambiar ni el color ni la estética de las persianas de nuestras casas al estar en un barrio protegido vimos como obreros iniciaban una obra de grandes dimensiones", relataron ayer miembros de la plataforma que ha presentado más de 300 requerimientos desde ese momento ante el Ayuntamiento, el Defensor del Ciudadano, el Defensor del Pueblo Andaluz o la Junta de Andalucía para acabar con la actividad de la sala ante el ruido y el malestar que genera en los vecinos. "Teníamos un tablao flamenco y ahora tenemos una macrodiscoteca. Llegaremos hasta Estrasburgo si hace falta" anuncian.

Hasta ahora, gran parte de sus requerimientos había caído en saco roto. A pesar del rechazo de los vecinos la discoteca ha seguido dando pasos hasta lograr ampliar el aforo en 1.006 personas. Cuando nació tenía 161. Estos hechos han ocurrido a lo largo de un intervalo temporal que se extiende desde el final de la etapa del PP hasta la actualidad y que ha motivado la apertura de una investigación por parte del Juzgado número 2 para averiguar si ha habido una infracción penal. Ellos se felicitan por este 'movimiento' tras sentirse durante dos años desamparados absolutamente por la administración local tanto en la etapa popular como en la socialista.

"En este caso se han saltado los procedimientos administrativos y el control del pleno del Ayuntamiento, concediendo todas las peticiones del empresario, ampliación de aforo y superficie de la actividad de discoteca, prohibida por el PGOU y por el PEPRI Centro de Granada, pasando de 161 de la licencia vigente de 1988 a más de 1.000 personas de aforo" detallan los afectados que recuerdan con desagrado como un funcionario dejó sin validez toda la normativa del Centro aplicable no solo urbanística si no también de planificación, acústica, ambiental... en base a que la licencia vigente no ha sufrido modificación alguna y la discoteca tampoco a pesar de los las fotos "así lo acreditan".

Esto es lo que va a investigar el órgano número 2 de Instrucción de Granada. La primera medida que ha adoptado la magistrada es remitir un oficio al Ayuntamiento para que esta administración envíe al Juzgado copia de los expedientes relacionados. En concreto se trata de la licencia de obras a la empresa que promovió la reformas y ampliación en la sala de fiestas, los expedientes sancionadores y de restauración de legalidad urbana emprendidas por el Ayuntamiento, de la calificación ambiental o de las licencias que han permitido reiniciar la actividad. Según informó ayer el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, en el consistorio todavía no tienen constancia de la petición de todos estos documentos aunque garantizan que se entregará todo lo necesario para esclarecer los hechos. El edil aseguró que desde la llegada del PSOE a la Alcaldía se ha hecho lo necesario para actuar en base a la legalidad tras el encargo, incluso, de un informe.