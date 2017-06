Menos patio y más ventilador

La coincidencia de la feria del Corpus con la primera ola de calor del año -cuatro tórridas jornadas en las que se superaron los 40 grados en Granada- ha evitado males mayores, pero en las aulas granadinas también se pasa calor. Así lo asegura la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, Fampa Alhambra. Según la información recabada por este colectivo, hay quejas de familias de alumnos en varios centros de la provincia. Ninguna de estas quejas se ha materializado, por ahora, en denuncias formales ante la Delegación provincial de Educación, a la que no le constan estos episodios.

Según la ronda por los centros realizada por Fampa Alhambra, hay quejas por altas temperaturas en la Escuela de Arte de Guadix, el Conservatorio Profesional de Motril -donde no se pueden abrir las ventanas-, el IES Aricel de Albolote o el CEIP Martín Vivaldi de la capital, entre otros centros educativos de la provincia. La directora del Martín Vivaldi, Luisa Serrano, asegura que "hace calor como en toda Granada". Su centro, que tiene cinco años de vida, cuenta con un sistema de climatización que permite la circulación del aire para evitar que las temperaturas sean elevadas. Desde Fampa Alhambra se explica que este sistema es muy ruidoso, algo que reconoce Serrano, que, sin embargo, añade que este ruido no impide el normal desarrollo de las clases y que todos los profesores activan este sistema de climatización durante sus clases. Desde Fampa Alhambra, Amelia Garrido señala que no siempre es así y que hay profesores que prescinden de la climatización.

La Consejería anuncia un estudio "con rigor" de la climatización en las aulas escolaresEn los colegios de Armilla se proponen actividades alternativas, como piscina o cine

Serrano añade que desde la Consejería de Educación se han remitido instrucciones a los centros para sortear el calor del último tramo del curso escolar de la mejor manera posible. Se recomienda que los alumnos beban agua y evitar actividades que requieran un esfuerzo físico al aire libre. Unas nuevas instrucciones de ayer permiten, además, flexibilizar el horario y permitir la salida de los alumnos cuando las familias lo requieran. Se considerarán justificadas las faltas los días que quedan hasta que finalice el curso.

Los centros educativos situados en edificios antiguos también capean como pueden con las altas temperaturas. En la Escuela de Arte de Guadix, su director, Miguel Ángel Gómez, explica que el pasado viernes -una de las jornadas más asfixiante de la semana- los alumnos de Bachillerato que debían dar clase en las aulas de la tercera planta fueron trasladados a otras aulas precisamente por el calor. "El edificio es de 1750, con muros de un metro de ancho", añade el director, que reconoce que el centro -que ocupa un precioso edificio catalogado y que goza de protección- no puede contar con sistemas de climatización que impliquen obras. "Lo que hemos hecho ha sido comprar ventiladores, no tenemos otra opción".

En Armilla, el Ayuntamiento y los colegios San Miguel, Miguel de Cervantes, Nazaríes y Tierno Galván paliarán los efectos del calor con piscina y cine. Según informa el Consistorio "la ola de calor que nos afecta, lo será menos en las aulas de los centros de Armilla". Los alumnos pueden ir desde ayer a la piscina municipal cubierta "donde podrán disfrutar de actividades acuáticas y la piscina descubierta". Además, el Teatro Municipal de Armilla "se convertirá en cine con proyecciones para los más pequeños" durante las horas centrales del día.

El intenso calor de los últimos días -con máximas que rozaron el récord para el mes de junio- no da tregua. Hoy la máxima se prevé en 35 grados en la capital. Hay prevista alerta amarilla mañana desde las dos de la tarde por temperaturas que pueden llegar a los 38 grados en la Cuenca del Genil.

Educación señala que analiza "con rigor y criterios técnicos" la climatización de los centros docentes.

