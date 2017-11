Una patrulla al servicio del mar

"Hace unos días se interceptó una embarcación de inmigrantes a tan solo 2 kilómetros de la costa", que tal y como relata José Medina: "Hay veces que al ser tan pequeñas pueden engañar al radar y al Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), o que las condiciones del mar hacen que el radar no tenga una visión nítida y no se vean".

Pese a que no sale en el radar, a lo lejos se avista el buque Salvamar Hammal de Salvamento Marítimo (SASEMAR), por lo que se establece comunicación con él para ver cuál es la situación. Van a hacer una búsqueda de la embarcación de la que se recibió un aviso hacia las cinco de la mañana y que aún no está localizada. De momento no es necesario que el Río Genil los acompañe, así que se mantiene el rumbo hacia el sur -es decir, mar adentro- para continuar con el servicio de patrulla que se había estipulado.

¿Cúal es la rutina diaria en el SEMAR?

Hay agentes las 24 horas del día divididos en turnos. Cuando llega el jefe de equipo, comprueba de qué medios dispone, ve el barco que le ha sido asignado y a partir de ahí se informa por si hay algún problema o llamada de auxilio. Si hay algo, acude al problema, si no, se prepara para realizar una patrulla ordinaria. Para ello, lo primero que se hace es analizar el estado del mar y en función de ello, así como de las necesidades de su área, entonces actúa. Según el capitán José Medina, "si no hay ninguna llamada y todo está tranquilo, se racionaliza el tiempo para estar a la espera de la llamada. Si no hay nada en un tiempo, se coordina y sale a navegar para hacer su servicio, el cual puede durar unas cinco o seis horas. Sobre todo se racionaliza por si el estado del mar no es bueno". El Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el Puerto de Motril tiene asignada un área de 20 millas a cada lado de la dársena, y por lo general, lo que se hace de forma rutinaria es distribuir las zonas a cubrir para que cada día o en cada patrulla se recorra una.