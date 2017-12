La red de pensionistas granadinos crece un 9,4% en la última década

El aumento de los pensionistas no es el único problema que preocupa; también el envejecimiento generalizado de la población. Según el mismo informe del INE , si se mantienen las tendencias demográficas actuales, España perderá algo más de medio millón de habitantes en los 15 próximos años y 5,4 millones hasta 2066. Pero lo más llamativo de este estudio es que a la pérdida de ciudadanos hay que sumar que las personas de 65 o más años, que actualmente representan el 18,7% del total de la población, alcanzarán el 25,6% en 2031 y el 34,6% en 2066. El incremento de la esperanza de vida, la reducción del número de mujeres en edad fértil, el retraso de la edad media de la maternidad, que actualmente se sitúa en 31,9, y la caída continuada de la tasa de la natalidad, tendencia que se inició en 2009, son algunas de las causas.

Aunque al hablar de pensionista lo primero que siempre viene a la cabeza son las personas jubiladas, no son las únicas a las que el Estado debe pagar mensualmente una renta. Los jubilados representan el peso más importante del grupo de los pensionistas (más del 58%), pero el Estado también paga mensualmente una renta por incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares, dirigida a aquellos familiares que hayan convivido y dependido económicamente de una persona fallecida.

Los pensionistas granadinos han cobrado en diciembre, de media, 780,42 euros, 13,5 euros más que en el mismo mes del año pasado y 152 euros más que en diciembre de 2008. En este caso también ha habido siempre una progresión al alza que arroja una media de unos 17 euros anuales. No obstante, la provincia no está precisamente a la cabeza en ingresos. De hecho, es la quinta provincia andaluza en cuanto a prestación media, por detrás de Cádiz (927,28 euros), Sevilla (862,79), Huelva (856,18) y Málaga (848,21). Por otra parte, la pensión media en España a 1 de diciembre estaba fijada en 926,87 euros, 146,45 euros sobre la media granadina.

La hucha de las pensiones está prácticamente vacía en España y la Seguridad Social ha tenido que financiarse para poder pagarlas el año que viene. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba de publicar además un informe en el que se estima que el 77% de los residentes en España estarán jubilados en 2050, lo que supondría la segunda mayor tasa de dependencia del mundo siendo solo superada por Japón y, en este río revuelto, las entidades financieras están publicitando sus planes de pensiones para captar al mayor volumen de clientes posible. El número de pensionistas crece cada año y Granada no es una excepción, hasta el punto que ahora hay 16.037 pensionistas más en esta provincia que al inicio de la crisis, en el año 2008. También cobran 152,61 euros más al mes que hace una década, aunque se está por debajo de la media nacional, donde los pensionistas cobran ya 926,87 euros.

Jubilados cada vez más jóvenes, activos y digitales

Los jubilados de hoy en día no tienen nada que ver con los de hace 20 ó 30 años. Viajan, van al gimnasio, hacen rutas, hacen voluntariado en acciones sociales... Se encuentran mejor, gozan de una relativa buena salud y no quieren encerrarse en sus casas a ver pasar el tiempo. La obra social La Caixa acaba de publicar un estudio llamado Retrato de un jubilado en España, en el que se señala que el jubilado medio es una persona retirada hace más de ocho años al cumplir los 62 años. Indica que "es una persona activa, socialmente conectada, habituada al uso de la tecnología y que ha planificado correctamente su situación financiera como para no preocuparse por el dinero. Además, se encuentra en buen estado de salud para disfrutar de su tiempo libre dedicándose a su familia y a sus aficiones". En este sentido, el 39% afirma, por ejemplo, que dispone de otros ingresos además de la pensión por jubilación.