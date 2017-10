Las pérdidas económicas por la sequía se elevan ya en el campo a 200 millones

"Si la lluvia no llega, lo vamos a pasar extraordinariamente mal". El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Granada, Nicolás Chica, avanzó ayer las terribles consecuencias de la extrema y prolongada sequía que está sufriendo el campo granadino, que ya está provocando serias pérdidas económicas, cierre de explotaciones y una "sangría" de cabañas ganaderas. Las cifras que la asociación de agricultores puso encima de la mesa son dramáticas: la caída de la producción se sitúa ya entre el 20 y el 35% en función del cultivo, lo que a su vez se traduce en una pérdida económica de 110 millones de euros en la agricultura y unos 80 millones de euros en el sector ganadero. "Estas cifras son ampliables si en los próximos 30 días no llueve", alertó Chica, que recordó que la caída de la producción no solo equivale a un menor movimiento económico, sino también a la no generación de 500.000 jornales.

No hay prácticamente ningún cultivo que se salve de las nefastas consecuencias de la falta de lluvia, que lleva acosando al campo granadino desde hace al menos tres años. Los cereales, por ejemplo, acumulan una pérdida de producción media del 20%, lo que equivale a 7,2 millones de euros. La situación, por supuesto, depende de las comarcas, y en la zona Norte la cosecha de cereales ha registrado pérdidas del cien por cien de la producción, según el secretario general de UPA Granada.

El almendro, por su parte, ha reducido la producción un 35% -en determinadas zonas la caída se ha elevado al 75%-, lo que supone un quebranto de unos 32,8 millones de euros. El viñedo tampoco se libra, con una merma económica de 406.740 millones de euros equivalentes a una reducción del 20% de la producción.

La situación más grave, por la importancia que tiene para la economía granadina, es la que atraviesa el olivar. En Granada la caída de producción se sitúa en un 22%, lo que le ha costado al campo granadino más de 63,6 millones de euros. En el caso de la ganadería, la falta de lluvia ha obligado a los productores a recurrir a piensos y forrajes para alimentar a la cabaña, un sobrecoste que UPA cifra en 80 millones y eleva a 200 millones las pérdidas que ya arrastra el sector primario en la provincia. Nicolás Chica explicó ayer que la penosa situación de la agricultura y la ganadería ha provocado ya situaciones irreversibles. "A la pérdida de puestos directos e indirectos hay que sumarle la pérdida de explotaciones que no van a volver", recordó.

Granada y Andalucía están viviendo "una de las sequías más importantes de los últimos años", caracterizados por otoños e inviernos secos, primaveras calurosas y veranos muy largos. Ante esta situación, que afecta principalmente al olivar, el secretario general de UPA Andalucía, Miguel Cobos, reclamó ayer "medidas reales" ante la "inacción" del Gobierno central y de la Junta de Andalucía. "Pedimos medidas que signifiquen una ayuda directa real", indicó Cobos, que reclamó entre otras iniciativas la ampliación del periodo de riego hasta el 31 de octubre, prolongando la prórroga que se estipuló hasta el día 15. "Las temperaturas siguen altas y no hay agua ninguna", reclamó, explicando que ayer mismo elevaron esta solicitud a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para las comunidades de regantes y los regantes individuales que no han agotado la concesión.

El secretario general de UPA nacional, Lorenzo Ramos, reclamó también que se preste más atención a la "desastrosa" situación de la agricultura, planteando la necesidad de adoptar medidas de calado como exenciones de los pagos a la Seguridad Social o de impuestos como el IBI; condonación de las tarifas de riego; ayudas directas para la compra de piensos, forrajes o medios de transporte de agua en cisterna; o el adelanto del pago de la PAC. Además, reclamó al Gobierno central "más presupuesto" para los seguros agrarios y la convocatoria de la Mesa de la Sequía para estudiar la situación.