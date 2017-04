-¿Qué expectativas tiene de cara a la votación de mañana?

-Con todo lo que está sucediendo en torno a la candidatura de Juan García Montero, independientemente de los resultados que tengamos, que estimo que serán humildes por contar con cero medios, hemos hecho un grandísimo trabajo y se ha comenzado a fraguar un cambio que llegará más pronto que tarde al PP de Granada. No hemos entrado en descalificaciones personales o en intereses individuales. Hemos ido con nuestro mensaje de unidad a todos los sitios, no hemos atacado a nadie y representamos la transparencia del partido. La campaña termina y no hemos hablado de la militancia, que es lo verdaderamente importante. Por desgracia todo se ha reducido a buscar las portadas de los periódicos. A partir del 21 de mayo todos somos compañeros y tenemos que remar en la misma dirección. Con lo que algunos han sembrado, mucho que temo que este partido va a sufrir porque en todas las candidaturas hay gente muy válida. Hemos perdido una oportunidad de oro para tener un debate político de altura.

-¿La Fuerza de las Bases continuará de cara al futuro?

-Por supuesto. Escuchaba el otro día a un tertuliano preguntarse dónde han quedado las promesas de renovación del PP. Habría que tomar nota de Cristina Cifuentes, a la que se critica por denunciar la corrupción en su partido. Y decía que el partido se resiste a la renovación, a que la gente que ha cometido demasiados errores se vayan a su casa. Da pena porque parece que algunos no son capaces de dar un paso atrás.

-Juan García Montero le ha mandado cantos de sirena en más de una ocasión. ¿Descarta una alianza de última hora?

-Claro. Yo no he ido en ningún momento en contra de nada. Hay gente que piensa que Sebastián Pérez es el problema del PP en Granada, pero nosotros tenemos otra altura de miras y pensamos en un proyecto que puede mejorar el partido. No tenemos esa sed de venganza y no se puede entrar en el juego de quitar a unos para poner a otros. La solución fácil para nosotros sería irnos a casa, pero se ha despertado la esperanza entre muchos militantes. Al final, el día 21 habrá que estar a disposición del presidente trabajando por la provincia porque tenemos las elecciones locales a la vuelta de la esquina.