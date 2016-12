Los periodistas se divierten

El 26 de diciembre de hace 50 años la Asociación de la Prensa anunciaba la celebración de la gran cena-cotillón fin de año con la actuación de tres famosas orquestas. Tendría lugar el sábado día 31 en el Hotel Nevada Palace situado en la calle Ganivet. La noticia la firmaba Antonio en esa Hoja semanal de los lunes que vio su último número en febrero de 1982. Para el evento se preparó íntegramente toda la primera planta del edificio de la cadena Meliá adornada con motivos navideños. De las tres orquestas anunciadas una era Los Nevadas, la titular del hotel en la que figuraba el gran músico granadino Luis Megías, pianista y compositor que luego llegaría a ser catedrático de Música en el Instituto Padre Manjón. La otra orquesta era Los Jíbaros contratada especialmente para ese día, y el trío The Neiding's del que no tengo referencia. Tampoco se quedaban atrás preparando cenas los colaboradores de Granada Gráfica que eligieron para su multitudinaria fiesta fin de año el Hotel Los Ángeles.

Ahora que tan de moda están los chef, los superchef, megachef y los masterchef especialistas en ofrecer mucho ruido y pocas nueces; esos que preparan algo en megaplatos sobre los que se adivina allí al fondo una cosa que resulta ser una croqueta sobre la que cabalga media anchoa adornada con unas hojitas y orlada con salsilla color mostaza, nos encontramos que hace 50 años las cartas no se quedaban atrás, pero tenían más fundamento, que diría el Arguiñano.

Preguntado el director del hotel, Miguel Casasnovas, por el menú que se ofrecería en la cena fin de año, y después de advertir que señoras y señoritas serían obsequiadas con divertidos recuerdos y bellos ceniceros de alfarería granadina, dejó caer la siguiente rimbombante carta confeccionada por el entonces jefe de cocina Salvador Robert: "Perlas de Astracán con Blinis; la Crema Mulligatawny; lubina del Cantábrico; Parrilla al Pernod flambeada; Faisán trufado al Estragón; Espárragos Muerza; Capón del Prat a la catalana; Bomba helada Nelusko; Buche de Noël; las uvas de la suerte y café moka".

¿Y las bebidas? Preguntó el periodista. Con esto se descolgó el citado director: Los vinos serán Paternina Gran Reserva Blanco; Azpilicueta Gran Reserva Tinto y Champán Perelada; y los licores Marie Brizard, Coñac Larios 1866, Gran Marniere y Calisay. Después el 'Gran Paco', barman del hotel, preparará una selección de 'cocktails' especiales. Terminaba la entrevista advirtiendo el director que la cena se elaboraría cinco días antes para que todo estuviera a punto; deseaba que ese fin de año dejara entre los periodistas "un recuerdo imperecedero".

50 años después todavía habrá quien la recuerde, si es que pudo sobrevivir a tan opulenta cena, pues hay un conocido dicho que reza así: "de grandes cenas están las sepulturas llenas". Pero de lo que no hay duda es del buen saque que la clase periodista tenía; aunque analizando detenidamente el menú a lo mejor le sobran a los platos nombres y apellidos porque lo de "Perlas de Astracán" no dejan de ser unas aceitunas negras; la tal Crema Mulligatawny, una sopa de pollo y la Bomba Nelusko, un bombón helado. Pero lo de la parrillada, el faisán, el capón y lo demás no era ninguna broma para una cena. No conocemos las consecuencias que pudo tener la grandiosa cena y si de alguna manera se vio aligerada la plantilla de periodistas granadinos. Sí conocemos, sin embargo, cuál fue el desgraciado futuro de la centenaria Asociación de la Prensa granadina que tantas actividades vino desarrollando a lo largo del siglo pasado y tantos nombres de ilustres periodistas. Por cierto. ¿Qué ha sido de la tal Asociación? A lo mejor fue muriendo del atracón de aquella espectacular cena cotillón. No, no murió de eso.