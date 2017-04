El periodo de pruebas acumula 672 kilómetros de recorrido y consigue reducir incidencias

El Metro sigue avanzando en las pruebas, de forma que los trenes han alcanzado un total de 672 kilómetros recorridos entre el lunes y el viernes de la pasada semana, período en el que el dispositivo compuesto por unos 80 profesionales entre plantilla y las diferentes asistencias técnicas, contratistas y personal de señalización han invertido 55 horas y 52 minutos para desarrollar dichos ensayos.

En esta fase previa a la explotación comercial, que se desarrolla desde el 20 de marzo, con las denominadas pruebas en blanco, se han registrado un total de cuatro ocupaciones indebidas de la plataforma de vía, incidencias relacionadas con un motorista y varios peatones circulando por la plataforma de la vía por la zona de Maracena y Cerrillo Maracena, así como con ciclistas tratando de pasar el túnel desde el barrio del Zaidín a la zona universitaria. No obstante, esto supone una reducción significativa en el número de ocupaciones de plataforma registradas durante las pruebas en el periodo de una semana, ya que del 3 al 7 de abril hubo un total de diez ocupaciones que se han visto reducidas a cuatro ocupaciones durante esta última semana. En la semana del 10 al 14 de abril no hubo registros, puesto que no se hicieron pruebas con trenes al coincidir con la Semana Santa.

Durante las pruebas también ha sido necesario realizar cuatro maniobras de frenada de urgencia del tren en las intersecciones que se encuentran situadas en la traza, debido a otros vehículos que se saltan los semáforos en rojo y a peatones que cruzan la plataforma por zonas no señalizadas.

De forma paralela, la Consejería de Fomento ha iniciado una campaña de promoción del comercio local asociada al metro de Granada, con la visita a 360 comercios próximos al trazado. De esta forma se pretende difundir, en las marquesinas y estaciones de la infraestructura, así como mediante folletos y bolsas.