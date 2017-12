El periplo de 52 inmigrantes: de la travesía en patera al "abandono" en un autobús

Hace dos semanas, medio centenar de inmigrantes subsaharianos llegaron a la Estación de Autobuses de Granada. Estaban completamente desubicados y no tenían ningún sitio donde ir. Las versiones de cómo llegaron a la capital son contradictorias. La concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada, Jemi Sánchez, aseguró ayer que Subdelegación del Gobierno había fletado un autobús con estas personas y los trasladó hasta la capital sin prestarles ningún tipo de atención humanitaria. Por el contrario, fuentes de la Subdelegación desmintieron ayer tajantemente estos hechos. "Jamás se ha comprado un billete de autobús a las personas que llegan a nuestras costas". Sea como fuere los hechos hablan del auténtico periplo que sufren estas personas que llegan al Puerto de Motril tras jugarse la vida en el Mediterráneo.

La concejal de Derechos Sociales explicó que el Gobierno de España "abandonó" en la citada estación a 52 inmigrantes que habían sido rescatados y puestos a disposición judicial. La unidad móvil que trabaja con personas sin hogar y algunas ONG detectaron que estas personas habían sido dejadas "a su suerte" en este punto sin ni siquiera haberles informado de en qué ciudad se encontraban. "Lo primero que tienes que hacer es coger un mapa y explicarles dónde se encuentran", detalló Sánchez que relató que el Ayuntamiento se vio obligado a prestar atención a estas personas junto a las ONG. A su juicio, ha fallado sin duda la comunicación con el Gobierno central que impide una atención humanitaria digna y que sin duda deriva en una "flagrante violación de los derechos humanos".

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno aseguraron ayer que no tienen constancia de que se haya "liberado" a personas den los últimos meses y negaron de forma rotunda que se pague el billete de autobús o se flete uno específicamente para trasladar a inmigrantes. El procedimiento habitual es que estas personas sean trasladas al Centro de Acogida Temporal de Inmigrantes de Motril (CAT) tras el rescate. A partir de este momento hay un plazo máximo de 72 horas para identificarlas. Se llama a las embajadas de sus países de origen pero este procedimiento suele ser "infructuoso", apuntan desde Subdelegación. Pasado el límite legal son puestas en libertad.

El Ministerio de Servicios Sociales tiene convenios con varias organizaciones para atender a estos inmigrantes: "Cuando nosotros no podemos documentarlos porque no responden sus embajadas de sus países de origen los ponemos a disposición de estas ONG. Pero a veces éstas están saturadas y no se hacen cargo como deberían de esas personas".

Dado que es ilegal retener a estas personas más de 72 horas lo normal es que se las ponga en libertad. Una vez que se documentan, se les pone en libertad y se les da aviso de que próximamente serán citados para comparecer por su expediente de expulsión ya que han cometido una infracción administrativa al no estar documentados. "Nosotros no podemos acoger a la gente que llega al CAT pero tenemos convenios con las ONG que se llevan a estas personas a casas de acogida o centros... se encargan de ellos. Es una cuestión humanitaria". Una vez en libertad ellos, recuerdan desde Subdelegación, pueden "coger un autobús, venir a la capital o donde lo deseen". "Subdelegación nunca va a decirles el destino al que tienen que ir o les va a comprar el billete", aseguraron las mismas fuentes.