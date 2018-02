Más de 6.500 personas firman para devolver el Genil a su estado 'natural'

Cada cierto tiempo surgen iniciativas de colectivos que desean recuperar la Granada histórica. Aquella bonita ciudad por la que circulaba el tranvía por las calles del Centro favoreciendo una movilidad más sostenible o apostaba de manera rotunda por el comercio de proximidad. Dentro de estos movimientos también ha surgido una iniciativa para naturalizar el río Genil. Liderada por Ecologistas en Acción tiene como objetivo reconvertir 4.000 metros de cauce de río hormigonado en "un lugar agradable a la vista, libre de malos olores y con la vida de un río".

Más de 6.500 personas han firmado una petición ya a favor de este proyecto en la plataforma Change.org. Ésta denuncia que "el río Genil a su paso por la ciudad de Granada da pena". No solo es horroroso ese cauce de hormigón puro y duro, sino que nunca ha cumplido las expectativas de parecerse al Sena que prometieron los promotores en su momento. Además, el estancamiento de las aguas provoca, sobre todo con altas temperaturas, olores insoportables para los vecinos y proliferación de mosquitos y otros insectos". Según recuerda, la petición "el Ayuntamiento de Granada aprobó en pleno, por dos veces, en 2002 y en 2006, la naturalización del cauce a su paso por la ciudad, pero nunca se hizo nada y ya van muchos años en que la "limpieza" del cauce cuesta cientos de miles de euros a las arcas municipales en actuaciones que no sirven".

Sobre esta cuestión recuerdan que el Ayuntamiento está a la espera de la actuación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que debe invertir 3,5 millones para cambiar el sistema de almacenaje para riego de tal forma que, en lugar de estancar el agua en los tramos de río que discurren por la ciudad, se haga más allá de la Clínica la Inmaculada. De esta forma, se evitarían muchas molestias a los vecinos. En este sentido, Ecologistas en Acción solicita un cambio en ese proyecto para que se acometa "de urgencia la naturalización del cauce a su paso por Granada con una restauración integral y paisajística, que ofrezca una visión amable y natural del río, al mismo tiempo que se arreglan los problemas de limpieza y sus costos inasumibles para el consistorio".

Entre los firmantes de la petición abundan las personas que denuncian el estado del río que provoca problemas de suciedad e insectos especialmente en primavera y verano. Ecologistas en Acción tiene en su página web un amplio documento donde detallan cómo podría llevarse a cabo. Según explican, en todo el tramo hay que aumentar la rugosidad del fondo para facilitar el enraizamiento de árboles que proporcionen sombra, materia orgánica y refugio para la vida animal que deberá desarrollarse en el río. También apuestan por eliminar todas las compuertas para facilitar que el agua corra y no se estanque. "Para que no sea demasiado costoso proponemos que se bajen y se corten los salientes que presentan. Además, para evitar que por accidente se levanten se inutilizará la máquina elevadora y se colocarán grandes piedras sobre compuertas de forma que ayuden a la retención de sedimentos, a la formación de rápidos y cascadas y a que no se vean estructuras metálicas", detallan.

Equo también apoya el proyecto. "Lo que hay ahora no es un río. Y en Equo, como miles de ciudadanos, queremos que nos devuelvan el Genil. Esta es, también, una línea principal de nuestra acción, y desde hoy nos ponemos a la cabeza de la reivindicación de un río de verdad. Vamos a contactar con todas las instituciones y organizaciones que tienen alguna relación con la monstruosidad que ahora nos apena. Y, desde la colaboración, vamos a impulsar la renaturalización", manifestaron ayer en su perfil de Facebook.