1.500 personas piden en la calle la supresión del impuesto de sucesiones

Alrededor de 1.500 personas, según la Policía Local, participaron ayer en una manifestación en Granada a favor de la supresión del impuesto de sucesiones y para exigir a la Junta de Andalucía la bonificación al máximo de esta tasa, al considerar que está "arruinando" a "miles" de familias andaluzas. El presidente de la Asociación STOP Impuesto Sucesiones, Juan Carlos Valverde, calificó de éxito la protesta, que discurrió sin incidentes desde la Plaza del Carmen de Granada hasta la Delegación de Economía y Hacienda, en donde los organizadores leyeron un manifiesto.

La cita estaba convocada contra lo que consideran es una "injusticia" para los herederos en la comunidad autónoma y porque esta ley, aseguraron, está dejando en la "más absoluta ruina" a "miles" de familias de la comunidad. Valverde recalcó que se trata de un impuesto mediante el que se aplica un "bandolerismo institucional" a los andaluces, por lo que aseguró que "no hay derecho" a que "se expolie" de esta forma. Del mismo modo censuró que la Junta de Andalucía utilice, entre sus "falsos" argumentos, que esta ley existe para poder pagar la sanidad y la educación, materias en las que Andalucía está "a la cola" de España.

El portavoz de los afectados, llegados desde diversos puntos de Andalucía para participar en la marcha, incidió en que "no hay derecho" a que la administración autonómica esté "metiendo la mano en el bolsillo del difunto" y a sus herederos los deje "completamente hipotecados" pese a que se trata de algo que es "suyo legítimamente". La manifestación también sirvió para rechazar la "disparidad" de criterios que sobre este asunto existe en el resto del país, al tiempo que ha rechazado los datos que ofrece la Junta de Andalucía, que cifra en un 7% a los afectados por este impuesto. "Este dato no es real, porque son las personas que han podido liquidar el impuesto", afirmó Valverde, que recordó que la asociación cuenta con letrados gratuitos para poder ayudar y asesorar a todos aquellos ciudadanos que se vean inmersos en este problema, dado que una vez que se genera el impuesto "la mordida es tan fuerte" que no se puede hacer "absolutamente nada".

Los afectados criticaron también la campaña desarrollada por la Junta de Andalucía pagada con los "impuestos de todos", con la única finalidad, aseguraron de desprestigiarles pese a que "no lo han conseguido". Esta plataforma anunció que, después de trasladar su problema hasta el Defensor del Pueblo Andaluz y al Parlamento regional ahora pretenden llevarlo hasta el Congreso con la finalidad de que el Gobierno central pueda intervenir para derogar la ley junto a las plataformas asturiana y extremeña.