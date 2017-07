La petición de amparo de Juana Rivas llegará hoy al Constitucional

Hoy se cumplen seis días desde que Juana Rivas decidió hacer las maletas y marchase junto a sus hijos para evitar entregarlos en el punto de encuentro de la Junta de Andalucía tal y como le requirió el juzgado de Primera Instancia número 3. Desde ese momento, tanto su letrada de oficio, María Castillo, como su asesora Paqui Granados apostaron por presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el único objetivo de frenar la orden que separa a esta mujer de sus pequeños. Un procedimiento que llevará a cabo hoy la abogada Almudena Mendoza, del despacho Montero Estévez, a las 9:30 en la sede del alto tribunal en Madrid.

Mendoza detalla que fundamentará su actuación en el interés superior de los menores y en una posible vulneración de la tutela judicial efectiva. Cabe resaltar que esta abogada ya representó a una madre en una situación muy similar a la de Juana Rivas y logró que el Tribunal Constitucional estableciera por primera vez que el interés superior del menor estaba por encima de la pugna por su custodia, tras suspender en 2015 de forma cautelar el regreso de una niña de Linares (Jaén) a Suiza con su padre.

El abogado del padre espera que el alto tribunal no admita a trámite el recurso

Con el recurso de amparo, explica, pedirán que el tribunal suspenda la ejecución de la resolución que obliga a Juana Rivas a restituir a sus dos hijos en Italia con su padre, condenado por lesiones en 2009, denunciado en 2016 por malos tratos. Mientras que el Tribunal Constitucional entra en el fondo del asunto, la pretensión es que como medida cautelar se suspenda la orden de devolución de los niños, de modo que Juana Rivas pueda seguir con sus hijos con todas las garantías legales.

Para fundamentar el recurso la letrada se basará en el interés superior de los menores, que debe prevalecer y ser protegido sobre cualquier otra norma, y en una posible vulneración del artículo 24 de la Constitución Española sobre la tutela judicial efectiva.

La propia asesora de Juana Rivas y directora del Centro de la Mujer de Maracena, Paqui Granados, declaró esta semana que este recurso de amparo era la "esperanza" para parar este embrollo judicial que, según su opinión, está cargado de despropósitos. Tanto ella como la letrada María Castillo manifestaron su deseo de que el Constitucional ponga cordura. "Nosotras tenemos toda nuestra confianza en el Constitucional, el órgano encargado de resolver tal vulneración de derechos mediante un recurso de amparo", relató.

En el mismo día, el abogado del padre, Adolfo Alonso, valoró positivamente que se presente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. "Todo lo que sea ejercer acciones legales en ejercicio del Estado de derecho me parece bien. Es legítimo", destacó Alonso, que mostró su absoluto rechazo ante el "linchamiento mediático por razones de género que ha organizado la madre con dinero público del Centro de la Mujer". Alonso dijo, además, que "todo lo que sea un control de los derechos fundamentales" le parece correcto, pero que "para este viaje no hacía falta el daño que se ha hecho a mi cliente y a los niños". Sobre el cambio que ha propiciado que Juana Rivas tenga nueva representación legal, Alonso explicó que sus "compañeros de Madrid son buenos abogados, será duro pero al menos el recurso, si pasa el primer filtro de admisión a trámite será una cuestión de derecho por fin y entre buenos profesionales. Será juego limpio, aunque espero que el Constitucional no lo admita a trámite porque quedará siempre manchado con todo lo que ha pasado desde la Centro de la Mujer", denunció. Por último, declaró que desde el primer momento intenta reconducir las cosas hacia lo que nunca debió dejar de ser: "Una cuestión de derecho".

El pasado viernes el embrollo judicial dio un nuevo giro. El citado juzgado dio cuenta al Decanato de las actuaciones. Éste a su vez dio traslado al Juzgado de Instrucción número 2 que ha asumido el caso por la vía penal que incoó diligencias y citó a las partes el próximo 8 de agosto. Durante todo el proceso, Juana Rivas ha contado con el respaldo de miles de personas en todo el territorio español. Ayer mismo el secretario federal del PSOE, Pedro Sánchez, agradeció a la Junta de Andalucía su apoyo a Juana Rivas.