Les piden 8 años de cárcel por quedarse con 605.000 euros de ayudas a discapacitados

La Fiscalía ha solicitado ocho años y medio de cárcel para nueve acusados de aprovechar una empresa de calzados de Montefrío para solicitar ayudas a la creación de empleo para discapacitados de la Junta -le otorgó más de 605.000 euros- que estafó a los beneficiarios.

Los nueve acusados habrían participado en diferentes procesos de tramitación de la empresa Diseño y Calzado, que solicitó subvenciones destinadas a la contratación de discapacitados y al mantenimiento de un empleo estable.

Los procesados José Antonio H.G y Antonio R.M. fundaron la empresa, que tenía como administradores a los acusados Teresa P.S., Sergio Antonio R.C. y Antonio A.M y todos, "con ánimo de enriquecerse" de manera ilícita, solicitaron las subvenciones, que la Junta concedió por valor de más de 605.100 euros. La empresa de calzado recibió 124.288 para contratar a personas discapacitadas y otros 480.800 euros destinados a incentivos para mantener empleo estable, cuantías de las que la Junta les ingresó el 75 %. Las cantidades pasaban además de la cuenta de la empresa a la del acusado Vicente A.M., que las retenía para evitar embargos pendientes. Para conseguir los requisitos establecidos por la Junta, los acusados obligaron a los trabajadores discapacitados a firmar nóminas por los cursos que realizaban con la falsa promesa de que les pagarían por trabajos por los que no recibieron ninguna cuantía.

Los nueve acusados serán juzgados en cuatro sesiones y desde el 4 de abril en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.