Las pintadas vandálicas se extienden a la sede de VOX

Esta semana Granada ha vuelto al pasado. A esa época en que las personas no respetaban las ideas de otras y lo manifestaban mediante el vandalismo. Primero fue la sede del Partido Comunista y luego la de VOX. Ambas han amanecido repletas de pintadas con mensajes de rechazo. El pasado domingo IU condenó el ataque fascista realizado en la sede de esta formación y del Partido Comunista. Según destacó el portavoz de IU a Efe, Francisco Puentedura, la formación de izquierdas va a formalizar una denuncia para evitar que estos hechos, que interpretan como una incitación al odio, queden impunes. El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento, responsabilizó a los grupos de extrema derecha de estas acciones que "lo único que hacen es amenazar y de forma violenta incitar al odio".

Un día después, la sede de VOX apareció repleta también de pintadas y con pegatinas en el suelo. Según denunció el partido a través de un comunicado, la sede sufrió en la madrugada del domingo un ataque neonazi con consignas antisemitas. El presidente de VOX Granada, Ignacio Nogueras, adelantó que la formación no va a "perder el tiempo en las fobias y filias de grupos anacrónicos neonazis".

No obstante, explicó que ha puesto una denuncia en la comisaría de Policía para que se investigue la autoría. Nogueras calificó los hechos como un "grave ataque" y pidió que se tomen las medidas oportunas.

Se da la circunstancia de que ayer, la Policía Local, también identificó a diez jóvenes pertenecientes al colectivo ultraderechista Hogar Social que se manifestaron a las puertas de los Juzgados de la Caleta con máscaras azules y una pancarta que decía: 'No habrá paz para los malvados'. La Policía recibió un aviso de que estas personas estaban obstaculizando el tráfico y ocupando las vías del Metro en pruebas por lo que se acercó una patrulla de barrio. Los jóvenes llevaban un cartel y bombas de humo para recibir al ex alcalde de Granada que acudió para declarar por el caso Serrallo. Al no contar con permiso para manifestarse y cortar el tráfico han sido propuestos para ser sancionados por incumplir la ley de Seguridad Ciudadana.