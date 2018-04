La plantilla de los bomberos, bajo mínimos durante 13 días, por la huelga de horas extra

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada acusó ayer al gobierno socialista de incumplir el decreto municipal que obliga a que en los dos parques de bomberos de la ciudad haya por lo menos 25 agentes disponibles. En 13 de los últimos 21 días, esta situación no se ha producido, algo que puede acarrear "graves riesgos no sólo en Granada, sino en los más de treinta pueblos del Cinturón que atienden nuestros bomberos".

Su coordinador, Juan Antonio Fuentes, explicó ayer que ésta no es más que otra prueba de la "ineficacia" de los socialistas, que están "más preocupados en cuestiones de marketing" que en resolver los problemas de los granadinos en general y de estos trabajadores en particular. "Si esta situación persiste, cualquier día puede ocurrir que no haya efectivos suficientes para atender un siniestro. Lo de este alcalde es de una irresponsabilidad que asusta. Ha montado un incendio en la Plaza del Carmen de tal magnitud que ni los bomberos son capaces de extinguirlo", comentó Fuentes.

La también edil del PP, María Francés exigió al alcalde que, a la mayor brevedad, se siente con los representantes de Policía Local y Bomberos y no se levante de la mesa de negociación "hasta alcanzar un acuerdo para abonarles el millón y medio de deuda por horas extra impagadas que se ha generado durante el mandato de los socialistas, que en ningún caso pueden achacar la herencia recibida".

El portavoz del equipo de Gobierno, Baldomero Oliver, lamentó ayer que se esté politizando un conflicto que comenzó en la etapa popular fundamentalmente por la merma de las plantillas ante la falta de convocatorias de plazas tanto de Policía Local como de Bomberos. Además, recordó que, a pesar de las dificultades económicas, están convocando plazas.