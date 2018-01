La plantilla granadina de Bankia endurece las protestas y no descarta ir a la huelga

A solo doce días de que finalice el plazo para la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Bankia, los trabajadores de la ya extinta BMN-CajaGranada se concentraron ayer a las puertas del Cubo en la primera de una serie de protestas para exigir a la entidad que modifique su planteamiento, que supondría el despido de 2.291 trabajadores, 400 de ellos en Granada (un 39% de la plantilla).

Así lo explicó ayer la secretaria general de CCOO Bankia por Andalucía, María Jesús Fernández, que indicó que estos despidos corresponderían al cierre de oficinas (14 hasta febrero) y al cierre de los servicios centrales de la entidad. "No lo aceptamos. No aceptamos que pueda haber un excedente de ese número ni a nivel de Granada, ni a nivel de Andalucía, ni a nivel estatal", indicó Fernández, que recordó que a día de hoy hay trabajadores que están prolongando su jornada "mañana y tarde".

La representante sindical aseguró que las condiciones del ERE planteado por Bankia son "insultantes" para la plantilla. De momento, la entidad ha planteado que las personas mayores de 56 años se desvinculen con un 50% de su retribución, algo que los sindicatos con representación en Bankia (CCOO, Accam, UGT, SATE, Sesfi, CGE, ASIP, UOB y ACB) no están dispuestos a aceptar.

Además, los sindicatos criticaron que mientras se plantean estas medidas laborales, el ex presidente de BMN, Carlos Egea, haya sido nombrado consejero ejecutivo de Bankia, con unas retribuciones "desorbitadas". En esa línea, UGT apuntó ayer que el ERE planteado por la dirección de Bankia "no es compatible con los buenos resultados presentados el lunes por la entidad", por lo que aseguró que el proceso de regulación no responde a causas económicas, sino a causas organizativas.

Los sindicatos plantearon ayer endurecer las protestas si Bankia no da marcha atrás en sus pretensiones, apuntando que todo el proceso de regulación debe estar presidido por la "voluntariedad". El presidente del comité de empresa de la sede de Granada, Pedro Torres, aseguró que la plantilla se están planteando "ir a la huelga" si no hay avances en la negociación. "No podemos permitir que se destruyan todos los puestos de trabajo de los servicios centrales de Granada y Murcia", indicó, apuntó que de los 250 trabajadores que hay hoy en el Cubo se pasaría a menos de una treintena, los de la dirección territorial de Andalucía. "Es una barbaridad, no se puede permitir", aseguró Torres, señalando que la plantilla está viviendo estos momentos de incertidumbre "con mucho miedo" ante los despidos o la movilidad geográfica.

Torres aseguró que las noticias sobre el impacto negativo que ha tenido para Bankia la adquisición de BMN es una estrategia para "culpar a los trabajadores" y conseguir rebajar las condiciones salariales y laborales. "El planteamiento es dividir a los trabajadores y eso es inasumible".