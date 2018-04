La plataforma Ahora, el 'Cs de la izquierda', busca afianzar su propuesta política en Granada

Ni PSOE ni Podemos. La plataforma Ahora apuesta por una tercera vía de la izquierda en España reforzando el europeísmo y, al tiempo, la defensa de la unidad de España. Es el mensaje que ayer trasladó en la Facultad de Ciencias Políticas Gorka Maneiro, impulsor de la iniciativa y ex líder de UPyD en el País Vasco después de militar en el PSOE entre 2002 y 2008. Según adelantó Maneiro, la plataforma ya tiene un delegado en Andalucía para organizar la formación que no descarta presentar una candidatura para las próximas elecciones municipales de 2019. "La izquierda siempre ha defendido la igualdad y la unidad de España, el Estado frente a los que quieren romperlo", afirma Maneiro para señalar a continuación el por qué de otra vía en la izquierda: "Ya hemos visto cómo ha actuado Podemos con el tema de Cataluña, el golpe de Estado dado por los independentistas, alineándose con el derecho a decidir en lugar de apostar por la unidad cívica". Respecto al PSOE, critica que "asume las políticas lingüísticas de los nacionalistas en Cataluña y País Vasco, además de no defender la igualdad frente a casos como el concierto económico vasco", señala. "Están más por la nación de naciones que por defender un estado de ciudadanos libre y iguales". Ante esta situación, Maneiro aboga por, sin perder de vista la españolidad, dar un impulso a Europa con la propuesta de crear una "nacionalidad europea" en cuanto sea posible. "En este escenario hay un grave problema con los populistas y los independentistas, por lo que nosotros defendemos más integración en Europa".

Con este paso, Maneiro descartó de forma definitiva el salto a Ciudadanos, un rumor persistente desde que anunció su intención de abandonar UPyD para seguir los pasos de otros exmilitantes como Toni Cantó. Y entre los padrinos de esta nueva iniciativa se encuentra otro hombre vinculado desde sus inicios al partido fundado por Rosa Díaz, el filósofo Fernando Savater. También se ha especulado con la incorporación de Carolina Punset, diputada en el Parlamento Europeo por Cs y una de las voces más críticas con Albert Rivera en el seno de la formación naranja. "Hemos conformado un grupo de gente extraordinaria y sumamos nueva gente cada día en todas partes de España. Nuestro objetivo es sumar, porque estamos convencidos de que quienes pensamos políticamente igual o parecido, debemos caminar juntos", defiende Maneiro.

UPyD salió de la escena política por no adaptarse a los cambios sociales de 2012 y 2013 en lo más crudo, según diagnostica el líder de la plataforma. Con este bagaje, Maneiro se lanza a una nueva aventura política. Ya tiene siglas, sólo le falta elegir el 'color' del partido.