La nueva plataforma de pacientes pide que la 'desfusión' no devuelva la diálisis al Licinio

La nueva plataforma de asociaciones de pacientes de Granada ha pedido que la 'desfusión' no afecte al servicio de diálisis y se quede en el nuevo Hospital del Campus. Si se dividen, reclaman que la unidad del Virgen de las Nieves no regrese a las antiguas instalaciones del Licinio de la Fuente sino que sean reubicadas en el Hospital General.

Según informó la plataforma, integrada por 16 asociaciones que representan a unas 5.000 personas, en una entrevista a Radio Granada, se han constituido para paliar la inquietud de los pacientes por la situación sanitaria y aunar criterios con la administración, planteando incluso alternativas y propuestas asumibles por las asociaciones.

Entre las cuestiones en las que trabaja, la plataforma pide que no se divida con la 'desfusión' el servicio de diálisis, que ahora se centraliza en el Hospital del Campus, "mucho mejor y con mejores y más modernas instalaciones". Además, si se divide y vuelve a su antigua ubicación tendrá que regresar al edificio Licinio de la Fuente, lo que no ven de recibo ya que las instalaciones son muy inferiores a las del Campus, por lo que los pacientes de la zona Norte perderían calidad. Así, si se 'desfusionan' y vuelven al Virgen de las Nieves, piden que no sea al Licinio sino a una nueva ubicación en el Hospital General.

La plataforma trabaja también en la mejora de la accesibilidad, por lo que han pedido al gerente del hospital del Campus de la Salud que las personas con movilidad reducida puede acceder con su vehículo hasta la puerta del hospital.

Además, defienden la coordinación entre unidades y equipos de los dos nuevos hospitales que tendrá Granada para mantener los beneficios que haya traído el nuevo sistema.