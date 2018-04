La plataforma para salvar el campo de golf une a más de 100 'afectados'

El futuro de los ocho hoyos embargados del campo de golf de Motril sigue sin conocerse. La negociación entre la actual propiedad de la instalación deportiva -posee los diez hoyos en los que se sigue jugando- y Patrimonio -entidad dependiente del Ministerio de Hacienda que se hizo con la titularidad de los ocho hoyos polémicos tras producirse el lanzamiento el pasado febrero- ha caído en saco roto. Esta situación que ha provocado que más de un centenar de personas ya se hayan unido en busca de una solución con la que 'salvar' el campo de gol motrileño. Sin embargo, las cosas no se las están poniendo fácil. O al menos así lo denuncian desde esta plataforma que el próximo domingo se formará oficialmente como asociación bajo el nombre de Nuevo Club de Golf Motril.

El 26 de febrero, ocho de los 18 hoyos que componen el Campo de Golf Los Moriscos de Motril fueron vallados por culpa de una deuda millonaria que arrastra la infraestructura desde hace más de una década. La titularidad pasó a la Dirección General de Patrimonio, y desde entonces, los hoyos "se deterioran día a día" según denuncian desde la plataforma. Actualmente, la única actuación para mantenerlos corre a cargo de los actuales propietarios de la instalación deportiva, pero la clausura, de la que hoy se cumplen dos meses, está provocando que estos hoyos "se deterioren día a día".

Ante ello, un grupo de 'afectados' compuesto por jugadores, vecinos de la zona, así como comerciantes y empresarios, se ha unido en aras de solventar esta situación. En la actualidad, los adheridos a esta iniciativa son más de 120, sin embargo, ven muy difícil el hacer frente a lo que solicita la Administración.

"Patrimonio nos pide una renta por anticipado, dejar dos años en depósito como aval. Esto supone un desembolso por encima de los 150.000 euros en fianza, una cantidad que es muy difícil que podamos asumir". Así lo indicó ayer a Granada Hoy el portavoz de esta plataforma, Rafael Yanguas, quien además expresó la frustración ante tal situación, ya que según explicó "vemos que la Administración no tiene ninguna otra solución", en referencia a otra vía de negociación, "y aún así no están teniendo en cuenta que somos una asociación sin ánimo de lucro y no un particular".

"Esta situación perjudica, no solo a los jugadores, sino a los que tienen viviendas allí, ya que se están devaluando, o a los comerciantes de la zona, sobre todo del sector de la hostelería que ven cómo los jugadores en vez de ir a Motril se van a otros lugares y dejan de consumir en sus establecimientos", según expuso Yanguas, que además indicó que la zona embargada "cuenta con un vigilante de seguridad puesto por el Estado".

El domingo a las 13:00 horas, se constituirá formalmente el Nuevo Club de Golf Motril durante una reunión en la que además se decidirá la cuantía que abonará cada asociado, que rondaría en principio los 100 euros y se ingresaría a fondo perdido, así como la hoja de ruta que realizarán en busca de una solución para que Motril recupere sus 18 hoyos, "lo antes posible".