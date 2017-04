Las plataformas y Candel aprietan a Salud para que la 'desfusión' esté el 1 de octubre

La lucha por los dos hospitales completos no se ha calmado tras la derogación de la fusión y el compromiso de Salud para ejecutar lo antes posible los cambios y volver a la estructura hospitalaria que había antes, con dos hospitales de referencia, el del Campus (antiguo Clínico) y el Virgen de las Nieves. Si parecía que todo se había tranquilizado, que se remaba ya en una única dirección para conseguir el objetivo y materializarlo todo, los últimos plazos dados por Salud para tener finalizada la 'desfusión' no han gustado al sector crítico, que aprieta de nuevo para intentar reducir los plazos y mantener la tensión hacia la Administración.

Y ayer se visibilizó que el movimiento sanitario sigue teniendo fuerza, tras diez protestas multitudinarias, aunque sin llegar a las cifras de las manifestaciones masivas que obligaron a Salud a cambiar su política. Con todo, varios miles de personas (unas 4.000 según los convocantes y unas 2.000 según la Subdelegación del Gobierno) se concentraron ayer en el Triunfo para secundar la convocatoria de Jesús Candel (a través de su asociación Justicia por la Sanidad), que fue secundada por las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública (Granada por su Salud y de Trabajadores de los Hospitales). El objetivo era claro: exigir a Salud que cumpla los plazos y acelere el proceso para tener funcionando los dos hospitales completos e independientes.

El parlamento aprobó volver a dos hospitales para junio y la orden daba 6 meses de plazo

En las últimas semanas se ha puesto sobre la mesa un cronograma que iniciará los traslados de los servicios que no requieren obras antes del verano (para junio) y que retrasará el resto de movimientos al otoño y a febrero y marzo de 2018. La Junta y las gerencias de los hospitales (ya duplicadas, como se recogía en el acuerdo) aseguran que las obras que hay que hacer por ejemplo en Trauma para que vuelva a acoger a sus antiguos inquilinos y por tanto desalojar espacio en el PTS para que puedan recibir allí los servicios que todavía quedan en el antiguo Clínico, obligan a realizar unas reformas y adaptaciones que llevan su tiempo de licitación y ejecución y que retrasaría el funcionamiento al cien por cien de los dos hospitales a los primeros meses del año que viene. Unas fechas que no convencen a las plataformas y a Candel, que aprietan con la presión social de las movilizaciones. Y ayer dieron su plazo: el 1 de octubre. El sector crítico quiere que para después del verano todo esté terminado, cumpliendo así con lo que se recogía en el BOJA en la orden de 'desfusión', publicada el 27 de febrero de este año y en la que se recogía un plazo de seis meses para que todo estuviera materializado. Y esos seis meses cumplirían en agosto, pero por las vacaciones las plataformas dicen que están dispuestas a dar un margen pero no más de octubre.

"Hay mecanismos de urgencia y formas para que las obras se puedan hacer antes. No sabemos qué hay detrás de este retraso pero exigimos que se cumplan los plazos", aseguró en nombre de las plataformas Francisco Moreno, que calificó la marea sanitaria de Granada como el mayor ha movimiento de protesta de Europa y urgió a la Junta a responder porque los trabajadores "se están dejando su salud" para dar la asistencia sanitaria que merece la población pese a las condiciones difíciles de trabajo.

Por su parte, Candel criticó "la intención de dilatar el proceso de derogación con el fin de enfriar y menguar las reivindicaciones" y dijo que si Salud dio unos plazos en el Parlamento de volver a dos hospitales el 1 de junio, y también incluyó en el BOJA el plazo de seis meses, "debe cumplirlo", si no que no hubiera puesto fechas. Así, aunque el plazo fijado del 1 de junio puede ser "precipitado", no aceptan "un margen mayor" que el del 1 de octubre.

En la concentración también se ha pedido la dimisión del consejero de Salud, Aquilino Alonso, y del delegado de Salud, Higinio Almagro.

Si no llegan más dimisiones, Candel amenaza con realizar otra gran manifestación porque, dice, Granada "no va a dejar de luchar" por una sanidad de calidad a la que tienen derecho" pese a los "empeños de la Junta de torpedearla con sus dilaciones y contradicciones", así como de su "intento de dividir a las plataformas". Candel lamentó que los políticos "solo funcionen" con la presión de la ciudadanía, al tiempo que ha exigido que la Junta explique por qué existen "dos bandos" dentro de la Consejería de Salud entre supuestos partidarios de que se agilicen los trámites y quienes están "dispuestos a dilatar el problema". Candel dijo que el gerente del SAS, Mariano Marín, y el del nuevo hospital, José Luis Gutiérrez, son partidarios de agilizarlo todo y no tanto otros cargos directivos. Así, pidió también la dimisión de la gerente del Virgen de las Nieves, Pilar Espejo, porque considera que fue un nombramiento transitorio.

En la concentración se criticó también la nueva Ley de Sostenibilidad del sistema sanitario público ya que, según dijo, en su texto sigue apostando por las Unidades de Gestión Intercentros, es decir, las que llevan a la fusión de hospitales como ocurrió en el caso de Granada.

A la concentración asistieron también la plataforma por la sanidad de Huelva y la de Jaén. En Huelva siguen exigiendo mejoras ya que están "peor" que en Granada aún sin orden de 'desfusión'.