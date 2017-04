Las plataformas crean la Mesa por el Tren y 'rompen' con las instituciones

La lucha por el ferrocarril sí tiene doble vía. Las plataformas ciudadanas se desvinculan del marco institucional de la actual Mesa por el Ferrocarril y el próximo jueves constituirán una nueva Mesa Provincial por el Tren de Granada que estará "coordinada" por la sociedad civil. Según Francisco Rodríguez, portavoz de la Marea Amarilla, "hay un consenso ficticio en el que los empresarios van por un lado y los partidos políticos por otro" mientras la ciudad continúa con su sitio ferroviario que acaba de cumplir su segundo aniversario. Así que cambiarán el terciopelo rojo del salón de comisiones del Ayuntamiento en el que se reúne la actual Mesa por el Ferrocarril por el local de Facua. Además, anuncian para el próximo 7 de mayo una nueva manifestación por las calles de Granada para exigir el soterramiento del AVE y la construcción de la variante sur de Loja, una movilización que tendrá lugar una semana después de la convocada por el doctor Jesús Candel con el objetivo de rodear el Hospital de Traumatología para demostrar que mantienen su compromiso con el mapa sanitario pactado en esta ciudad.

La manifestación del 7 de mayo será convocada por la nueva plataforma ciudadana a la espera de que la Mesa por el Ferrocarril se sume a las protestas como ya hizo en las anteriores convocatorias. Con todo, las plataformas ya han cursado invitación a los partidos políticos y a las instituciones para que se sumen a esta iniciativa, aunque las sesiones ya no estarán presididas por el alcalde de Granada, Paco Cuenca, el presidente de la Diputación, José Entrena, y la delegada de la Junta, Sandra García. "No queremos que haya implicaciones políticas a la hora de manejar los temas del ferrocarril en Granada, pueden estar los partidos, pero queremos coordinar nosotros como sociedad civil", subraya Rodríguez, que apunta que todavía no se ha tomado la decisión sobre si se van a desvincular de la actual Mesa por el Ferrocarril.

Los movimientos ciudadanos denuncian el consenso "ficticio" en torno al AVE

El motivo de la ruptura está en la segunda reunión de la comisión de seguimiento de las obras del AVE, donde el secretario de Infraestructuras, Manuel Miño, planteó un proyecto de soterramiento low cost con un presupuesto estimado de 100 millones de euros y que partía en dos el barrio de la Rosaleda. "Nuestros representantes institucionales nos dejaron desprotegidos ante los representantes del Ministerio de Fomento y nos dimos cuenta de que no vale la pena seguir trabajando con gente que a la primera de cambio nos da la espalda", señala el portavoz de la Marea Amarilla, que opina que el alcalde "no debería haber entrado en esa reunión" y se tendría que haber posicionado en contra de la propuesta de soterramiento que es "un engaño" para Granada. "Nos están estafando todos, tanto el Gobierno como los políticos locales", subraya Rodríguez.

La nueva Mesa Provincial por el Tren de Granada extenderá sus reclamaciones a la conexión con el Corredor Mediterráneo y presionarán para reconectar a Granada por Moreda, una posibilidad "olvidada" pese a que los trenes de Almería a Madrid pasan por allí. "Hay un gran interés en meternos la plataforma del AVE hasta Antequera para el futuro y quieren desmantelar el ferrocarril tradicional", concluye el portavoz de la Marea Amarilla.