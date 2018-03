Las plataformas amenazan con reavivar las protestas si hay 'lagunas' en la desfusión

La Plataforma Granada por su Salud y la Plataforma de Trabajadores de los Hospitales de Granada se han mostrado "absolutamente descontentos" con el proceso de desfusión hospitalaria llevado a cabo por la Consejería de Salud, advirtiendo de que "no se ha cumplido con lo que se firmó ni con lo que los ciudadanos pidieron en la calle".

Representantes de estos colectivos han censurado, en declaraciones a Europa Press, que desde la Junta "se esté anunciando el final de la desfusión como el fin de un problema" cuando a su juicio "no es así", en tanto que "no hay dos hospitales completos" por la "ausencia de servicios importantes", entre el que han citado el de Cirugía Vascular en el Virgen de las Nieves. "No tenemos dos hospitales completos, ni las urgencias son finalistas, con lo que eso conlleva. Tampoco se ha recuperado la plantilla previa a la fusión", agregan los colectivos, que cifran en 1.300 personas los despidos registrados desde que en 2011 "comenzaron los recortes de plantilla". Por ello avanzan que "no se van a conformar" y se muestran dispuestos a convocar nuevas movilizaciones si es preciso. Inciden en que en la actualidad existe entre los hospitales un "desequilibrio brutal en cuanto a personal de las especialidades" y respecto a las carteras de servicios, lo que "tiene colapsadas las urgencias".

Censuran que se haya frenado el análisis de las inversiones por parte de la Cámara de Cuentas

Así, ven todo este proceso como "un apaño" que no atiende a los seis puntos del acuerdo que se firmó con Salud y que puso fin a las movilizaciones, salvo en lo relativo a la derogación de la orden de fusión hospitalaria.

Igualmente, censuran los "gastos disparatados" que ha conllevado a su juicio todo este proceso y que se haya "frenado" recientemente la posibilidad de que la Cámara de Cuentas de Andalucía hiciera una análisis de los mismos.

Pese a la incertidumbre reinante, la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, señaló recientemente que la Junta trabaja para que el 1 de abril estén en funcionamiento "al cien por cien" las dos áreas hospitalarias completas". Además, cada semana se informa de los cambios llevados a cabo.