Las plataformas insisten en dos hospitales "simétricos" y con igualdad de recursos

La plataforma de Profesionales de los Hospitales de Granada ha hecho público un documento en el que insisten en su petición y argumentan la postura que iniciaron en julio de 2016. En el artículo, titulado Sobre blancos, grises y negros, consensuado y respaldado por todos los miembros de la plataforma, recuerdan sus inicios cuando en verano de 2016 "varios médicos del antiguo Hospital San Cecilio deciden constituir una pequeña plataforma de trabajadores y redactan un manifiesto que para su sorpresa es firmado por más de 800 profesionales de todos los estamentos del hospital". Dicen que sólo buscaban "denunciar una reordenación sanitaria que, bajo su óptica, podría traer muchos problemas para pacientes y profesionales". "Lo hicieron con la única intención de mejorar la atención sanitaria y las condiciones de trabajo en que tenían que desenvolverse los profesionales" y "dejando claro que en su nombre no era esa reordenación impuesta".

Entonces enviaron documentación a Salud, medios, hicieron concentraciones en la puerta del hospital, sin éxito. "Desde la Dirección Gerencia se les tachó de ser cuatro iluminados nostálgicos, que querían crear alarma social, para la que no había motivo que estaban dirigidos políticamente", dice el escrito. "El resto de la historia hasta ahora es conocida por todos", inciden.

La Plataforma se muestra sorprendida de que la "la actual gerente establece un juicio subjetivo, utilizando colores, sobre quiénes son los buenos (los grises), los que ayudan, los que se ponen en el lugar del otro y trabajan por mejorar, y quiénes son los malos". Ante eso, insisten en que son profesionales que "como mínimo creemos representar a esos más de 800 que firmaron el manifiesto fundacional. Luego se han añadido muchos más, entre ellos muchos del Materno Infantil y del Virgen de las Nieves".

Tras ponerse en marcha el plan de reordenación sanitaria, han seguido "denunciando y proponiendo una solución". "No entendemos que intencionadamente se nos intente tachar de intransigentes, no dialogantes y no constructivos".

Ahora, tras tres meses de crisis sanitaria, en lo que se está de acuerdo es en que el modelo no funciona. "Ha traído sufrimiento y problemas a profesionales y pacientes". Y dan dos posturas para arreglarlo: "partimos de algo lo más parecido posible a lo último que funcionó, dos hospitales completos; o seguimos con el modelo actual y lo maquillamos, ajustamos, modificamos en parte". A la plataforma, la segunda opción le genera "muchas dudas". "Supone perpetuar algo que sabemos que no va, con remiendo que no atajan la raíz del problema. Completar las deficiencias del PTS con uno o varios especialistas sin cartera de servicios real es parchear. No creemos prudente volver a experimentar", dicen, asegurando que no los convierte en "intransigentes, en negro y malo", y repiten que el modelo encierra una filosofía. "Queremos y creemos en dos hospitales lo más completos posibles, simétricos, con igualdad de recursos para atender a sus poblaciones de referencia, con igualdad de acceso a las pruebas o técnicas que estén centralizadas, centrados en el paciente y no en las enfermedades o en los servicios, coordinados, pero con carteras de servicios reales para cada unidad en cada hospital", insisten.

La plataforma dice que preguntó directamente a la gerente en la última reunión sobre ello y que obtuvieron el "silencio" por respuesta. "Reiteramos una vez más nuestras preguntas sin respuestas: ¿Por qué se cambió el plan inicial? ¿Cuánto está costando este cambio organizativo? ¿Por qué es mejor no tocar mucho y seguir? Si realmente se trabaja por dos hospitales completos, como quiere la ciudadanía, ¿por qué no se firmó el documento de consenso de todos los sindicatos y plataformas que han amparado las movilizaciones?".