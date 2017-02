Las plataformas urgen a definir la hoja de ruta siete días después del acuerdo

Una semana después de la firma del acuerdo entre Salud y las Plataformas para la Defensa de la Sanidad Pública de Granada para el regreso a dos hospitales completos, poco se ha avanzado en la práctica para definir cómo se va a revertir la fusión. Ha sido una semana de toma de posesión de nuevos cargos, como el de la gerente de los hospitales, Pilar Espejo; de reuniones de presentación, de comunicación a sindicatos y juntas facultativas y de enfermería del acuerdo firmado el 7 de febrero, que define el nuevo marco organizativo; y de mesa sectorial para definir el texto de la derogación de la orden de fusión.

La primera semana ha pasado y se descuenta una en el plazo que dio Salud en ese documento al que puso su rúbrica para definir el modelo y sobre todo, cómo se distribuirán los servicios y el personal. "El SAS y las plataformas firmantes establecerán la metodología de trabajo necesaria (hoja de ruta), contando con colegios profesionales, sociedades científicas y órganos de representación del hospital, con el objetivo de lograr el diseño final en un plazo de 4-6 semanas", recogía el documento.

El vicepresidente de la Junta reconoce que "la reorganización" se hizo "mal" en Granada

Tras ese acuerdo, las plataformas dieron el pasado viernes a la gerente de los hospitales su propuesta metodológica de negociación. Ya la había comunicado a Salud en noviembre como planteamiento a la resolución del conflicto sanitario. Y esperan respuesta, según dijeron ayer en sus redes sociales. "Tras entregar la hoja de ruta a D. Pilar Espejo seguimos en stanby. Nos dejan a los mismos actores y con la misma partitura?", publicó María José Vílchez, portavoz de Granada por su Salud y una de las firmantes del acuerdo del pasado 7 de febrero. Esa propuesta metodológica, que ya adelantó este periódico, incluye ocho puntos: presupuestos de partida, pasos previos al inicio de la negociación, identificación , delimitación de funciones/objetivos/métodos/cronogramas de negociación, propuesta de solución general ante la fusión, propuesta de solución específica, presentación a los grupos de base y presentación a la ciudadanía.

Los sindicatos seguirán con las mesas sectoriales para avanzar en la derogación de la orden de fusión. La próxima es el día 20. Esta semana esperan reuniones para evaluar los avances y los puntos ya firmados en materia de personal.

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, dijo ayer sobre el caso de Granada que la fase que se abre ahora es "nada más y nada menos" que desarrollar los trabajos para cumplir el acuerdo alcanzado. "Ése es nuestro objetivo: pretendemos que sume y no que reste, y espero que todos los interlocutores en la ciudad se vayan sumando, porque podremos acabar teniendo una atención sanitaria mejor que la que teníamos al principio de este proceso", concluyó.

Sobre el conflicto sanitario en Granada también habló ayer el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, quien señaló que el modelo del Gobierno andaluz durante la crisis, frente a otras comunidades que decidieron privatizar o cerrar centros, "aguantó con actuaciones que viéndolas con perspectiva se ven que eran acertadas, apostando por contribuir a la sanidad pública". En cualquier caso, sostuvo que el Gobierno andaluz "no tiene inconveniente en rectificar lo que no se ha hecho bien", cuando ha aclarado que el problema en Granada no es por recortes, sino porque "la reorganización se ha hecho mal". "Hemos rectificado, no nos duelen las prendas", opinó.