Un pleno tenso marcado por las críticas y la moción de confianza

La oposición utilizó ayer su tiempo de palabra en el pleno extraordinario para criticar con dureza al equipo de Gobierno. La portavoz del PP, Rocío Díaz, habló de un PSOE que hace el "ridículo porque trae un expediente sin el acuerdo de los grupos y sin consenso". Para Díaz, el PSOE ha intentado "engañar a los granadinos diciendo que este expediente baja los impuestos aunque es falso" y recordó que el PP logró congelar el IBI durante cuatro años, eso sí, tras un aumento considerable del 10% en 2014. "Es bastante lamentable que traiga propuestas y siga perdiendo todas las votaciones. No tiene programa de gobierno ni sabe gestionar, va a salto de mata", destacó Díaz que cree que el PSOE no tiene programa económico". "Plantéese lo que pasa en este salón de plenos y si no debería someterse a una moción de confianza", remarcó.

El que fue concejal de Economía durante la etapa popular, Francisco Ledesma, le reprochó a Cuenca sus declaraciones pasadas cuando "aseguró que nunca subiría los impuestos". Además recordó que la única forma que tiene Granada de crear empleo es a través de las empresas, por lo que no comparte la decisión de gravarlas más.

En el acto se evidenció la división de Vamos Granada con los votos dispares de sus ediles

El portavoz de C's, Manuel Olivares, aseguró que este partido "no va a ser cómplice del engaño del equipo de gobierno", ya que ellos defienden que no se suba. Olivares criticó la "política de incremento de gastos e impuestos del PSOE en lugar de apostar por una reducción de gastos". Asimismo, el edil dijo que se pretende cobrar más a quienes peor lo están pasando y pidió al equipo de Gobierno que se preocupe por quienes necesitan empleo, por facilitar el trabajo de autónomos y ayudar a las empresas para que puedan poner en marcha sus negocios y dinamizar así la economía".

La división interna de Vamos Granada se evidenció una vez más en el pleno extraordinario. La actual portavoz, Pilar Rivas, y el concejal Luis de Haro se abstuvieron en la votación pese a no compartir las medidas. Rivas argumentó que este documento al menos "demuestra que se pueden introducir cambios", por lo que defendió su abstención de cara a solicitar después la compensación del aumento del valor catastral mediante la bajada del tipo. Por el contrario, la concejal Marta Gutiérrez votó en contra. Una decisión que justificó con la celebración de una votación entre la militancia que decidió no apoyar la propuesta socialista.

El portavoz de IU, Francisco Puentedura, se mostró especialmente crítico con los grupos de la oposición que no han dado la posibilidad de debatir estas medidas. "Es una irresponsabilidad de PP, C's y de Marta Gutiérrez pues cabía la posibilidad de presentar alegaciones planteando que se mejoraran los ingresos y, si hubiese salido adelante, se habría evitado una subida injusta pero también beneficiar a pequeñas empresas y comercios y no subiendo a las economías más modestas de la ciudad", dijo el portavoz de IU.

Durante todo el día el PSOE compartió una imagen viral en redes sociales y WhatssApp. En ella podía leerse: "PP y Ciudadanos dicen no a la bajada del IBI. Las familias granadinas perderán la posibilidad de ahorrar más de medio millón de euros. Más de 8.000 comercios no disfrutarán de la bajada del IBI del 5%". Se trata de una verdad a medias. Los grupos municipales que votaron en contra aseguraron estar en contra de cualquier subida del IBI y, de hecho, exigen la compensación. No obstante, aunque la historia es bien distinta según quien la cuenta, es cierto que finalmente, sea por la falta de acuerdo, diálogo o consenso para sanear las arcas municipales, el IBI va a subir un 4% en lugar de un 3%. Y, eso al final saldrá del bolsillo de todos los granadinos.

El responsable de política municipal del PSOE, José María Corpas, lamentó que "la derecha granadina, la vieja y la nueva, no han querido que el equipo de Gobierno ponga en marcha una propuesta destinada a favorecer el ahorro de más de 500.000 euros en las familias de las clases medias y trabajadoras y a dar un balón de oxígeno a más de 8.000 comercios".