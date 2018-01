"No podemos hacer las cosas mal, nos jugamos mucho con la movilidad"

En materia de movilidad nunca llueve a gusto de todos quizás por eso es tan difícil reordenar el sistema de transporte urbano de la capital. Prueba de ello es el enorme rechazo que generó la implantación de la Línea de Alta Capacidad en julio de 2014. Un sistema marcado por la obligatoriedad de hacer transbordo que levantó a vecinos y comerciantes. La llegada del Metro plantea de nuevo este reto al Ayuntamiento. Pero esta vez la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, asegura que desean medir todos los factores al milímetro antes de tomar una decisión. No quiere el PSOE cometer los errores del PP.

"Aun no hemos convocado el Observatorio porque hemos querido esperar a medir los flujos mensuales de viajeros tras la llegada del Metro", explicó ayer Ruz quien añadió que hasta que las cifras no sean "estables" es mejor no tomar una decisión. Un hecho que parece haber pasado en el último mes. "No queremos tomar una decisión precipitada por mucho que nos apremien los grupos de la oposición", destacó Ruz quien recuerda que en todo momento los técnicos de Movilidad están trabajando con los de Rober para reorganizar las líneas. "Los de Rober son los que están a pie de calle y conocen las circunstancias del servicio de transporte urbano", remarcó.

El Ayuntamiento tiene así previsto presentar una propuesta "muy ajustada y muy seria". "No podemos hacer las cosas rápidas y mal. Creo que nos jugamos mucho con estos cambios en la movilidad de Granada", zanjó Ruz quien anunció que, con total probabilidad, el Observatorio de la Movilidad permanente se convocará en el mes de febrero.

Éste está compuesto por el equipo de Gobierno, los grupos de la oposición y técnicos del Consorcio Metropolitano de Transporte y del Metro. La participación de estos dos últimos es fundamental en el objetivo del área de Movilidad de implementar un sistema con visión metropolitana capaz de incentivar el transporte público en todas sus modalidades: autobuses urbanos, metropolitanos, Metro y bicicleta para expulsar al vehículo privado de la calzada. Es la fórmula mas sostenible y saludable.

Para ello el Ayuntamiento ya trabaja en varias propuestas. Por un lado en la creación de líneas coordinadas como la SN1 que sufraga la capital junto con el Ayuntamiento de Cenes de la Vega y que permite que el citado autobús recoja viajeros en ambos municipios. Una práctica que no sucede con el resto de autobuses del Cinturón que operan de forma coordinada pero independiente y no recogen viajeros en las calles de la capital.

Pero también hay una clara apuesta por una reordenación de líneas que permita acabar con los molestos transbordos. En ello jugará un papel muy importante la creación de rutas que conecten los barrios más populosos pero también el alargamiento de la Línea de Alta Capacidad (LAC) que según los primeros estudios podría alargar su recorrido hasta la Chana y el Zaidín.

El pasado año el Ayuntamiento también presento un extenso documento que recogía multitud de modificaciones posibles. Una de ellas era la creación de la SN6 con carácter transversal para cubrir los campus de Cartuja y el PTS en un solo viaje. También la creación de la C8 para unir el Albaicín con la Alhambra.

Los cambios son necesarios. Tal y como desveló este periódico el pasado lunes que desde la llegada del Metro los autobuses urbanos han perdido más de un 10% de los viajeros lo que se traduce en casi 800.000 usuarios. Dado que Rober cobra por kilómetro recorrido hay líneas que, a pesar de tener importantes pérdidas, continúan rodando por la ciudad. No obstante, cabe resaltar que pese al retraso a la hora de reordenar las líneas, en todo momento se han hecho ajustes de horarios para adaptarlos a las necesidades.