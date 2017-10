El poder de capturar el momento

La vida son momentos, son historias, son recuerdos. Y, por regla general, a todo el mundo le gusta conservar un instante de esas historias en forma de fotografía. Para algunos es un simple mecanismo para guardar un recuerdo agradable o para conseguir interacciones en las redes sociales, pero para otros la fotografía se convierte en un divertimento, una vía de escape y una forma de evolucionar y aprender.

Bajo estas premisas surge la Asociación Fotográfica Modo Manual, un espacio con más de 5 años de funcionamiento en el que sus socios dan sus primeros pasos en el mundo de la fotografía a la vez que se relacionan con gente con sus mismas inquietudes y pasiones.

"El proyecto nace a raíz de unos talleres de fotografía con los que cuenta el Ayuntamiento de Ogíjares y en los que se conocieron parte de los socios fundadores de la asociación", relata José Carlos García Lara, presidente y uno de los fundadores de Modo Manual. "Aquellos talleres no llegaban al nivel que los integrantes de los mismos necesitaban con respecto a la fotografía, por lo que dieron el paso para crear Modo Manual como asociación, relacionada con el ayuntamiento, pero independiente de los cursillos que la institución ofrece en el pueblo".

En la actualidad, cada curso académico que se da en la asociación cuenta con alrededor de veinte socios en su plantilla.

Una de las claves de la asociación es que, para poder entrar en ella, solo se necesitan ganas de aprender. Las sesiones -que se ofrecen una vez por semana en el local que tienen habilitado para ello- no están pensadas para un nivel de fotografía en concreto, sino que se imparten e intercambian conocimientos desde cero para que cualquiera con un mínimo interés en fotografía sea capaz de aprender desde las técnicas más básicas hasta las más avanzadas en todos los campos de la fotografía (encuadre, iluminación, tiempo de exposición, etc).

De igual modo, además de las clases de fotografía técnica, en la asociación también se imparten lecciones de diferentes programas de procesado, edición, revelado y retoque fotográfico, como pueden ser Photoshop o Lightroom, entre muchos otros.

"Nuestra forma de trabajar es comunitaria. Cada socio a principios del año académico expone sus inquietudes y los temas que le gustaría tratar a lo largo del curso y entre el resto de socios se conforma un calendario de lecciones, prácticas y salidas, así como de concursos, para que de esta manera todos los socios acaben el año con un aprendizaje que les sea útil", apunta el presidente.

Porque esa es la esencia de Modo Manual, las ganas de aprender, de conocer gente a la que le gusten las mismas aficiones, que tenga unas inquietudes y que pueda ayudar a resolver otras de manera totalmente desinteresada. "Tras conocer el plan de trabajo para cada año, cada socio y de manera voluntaria prepara aquellas lecciones en las que cree que puede aportar algo a sus compañeros, ya sea en técnica o en software fotográfico, y viene aquí a exponer y dar su clase."

Además de las lecciones que cada socio prepara para compartir conocimientos con el resto de sus compañeros, la asociación también ha contado con intervenciones de fotógrafos profesionales como Pepe Marín, fotógrafo oficial del Patronato de la Alhambra y el Generalife, o Ángel Guzmán, fotógrafo granadino autor de la exposición I Want To Be A Butterfly, basada en la transexualidad. Estos profesionales del mundo de la fotografía acceden a intercambiar sus conocimientos de manera voluntaria y altruista.

"Estos fotógrafos vienen a la asociación a enseñarnos su modo de ver la fotografía y su manera de trabajar y de buscar el momento, el lugar y el motivo para tomar una buena instantánea. Eso para nosotros, que somos amateurs en el mundillo, es una experiencia muy enriquecedora y que nos alienta a seguir avanzando en este campo", incide Antonio José Álvarez , vicepresidente de la asociación.

La cultura e historia fotográfica también tienen cabida entre los contenidos de la asociación. Los socios, además de las lecciones de técnica y edición fotográfica, también imparten lecciones basadas en la vida y las obras de artistas de la fotografía conocidos con el fin de aprender de sus aportaciones y aplicar las mismas a la propia técnica fotográfica personal.

Las salidas fotográficas son otro de los pilares sobre los que se sustenta esta asociación en la que la competitividad no existe. "Están programadas cada dos o tres meses, de nuevo decididas en conjunto por todos los miembros de la asociación y en función del tiempo del que dispone cada uno. Así, recorremos puntos clave de la ciudad de Granada y sus municipios, armados con nuestras cámaras y con muchas ganas de hacer fotografías". Después, se realizan concursos y ligas entre los propios socios con el fin de fomentar la superación y las ganas de mejorar, pero nunca buscando la victoria ni quedar por encima de nadie.

Las ligas o competiciones internas se realizan de forma mensual en torno a un tema concreto que se decide entre los miembros de la asociación. Cuando llega el día de exposición, cada socio muestra su fotografía ante un jurado externo que se compone de profesionales del mundo de la fotografía, así como de personas que no tienen ninguna clase de relación con el mismo. "El jurado está escogido así para que se puedan tener dos vertientes en las valoraciones: por un lado la parte técnica de la fotografía, que normalmente viene aportada por la parte profesional del jurado, y por otro la parte artística, lo que despierta dentro del observador la fotografía, que es lo que nos aporta el otro extremo del jurado".

En sus cinco años de vida, la Asociación Fotográfica Modo Manual ha podido compartir con el público algunas de sus creaciones. De esta manera, han realizado exposiciones con motivo del día de la mujer, en el Ayuntamiento de Ogíjares y posteriormente trasladada a Dúrcal; una exposición sobre el municipio de Loja, en el pósito de la localidad y una exposición denominada 'Antiguo Ogíjares', que se exhibió en la galería Zócalo Arte de la localidad.

Para quiera unirse a ellos tan solo es necesario ponerse en contacto en modomanual@gmail.com o en su sede ubicada en la C/Padre Vidagor, 4 de Ogíjares, donde se reúnen todos los miércoles de 18:00h a 20:00 horas.