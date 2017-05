"En política cuentas los amigos con los dedos de una mano y te sobran dedos"

érase un hombre a un partido pegado. El PP de Granada ya no se concibe sin él. Cachazudo cuando se presta y enérgico cuando la ocasión lo requiere. Un tipo de gesto lento y frase amplia. Irónico y sentimental. Tiene la cabeza por dentro poblada de anécdotas, secretos y de reuniones al calor de una lumbre. Pasará a la intrahistoria de Granada su sonado desencuentro con el anterior alcalde, José Torres Hurtado. Pero él sigue. Dice que ama esta provincia sobre todas las cosas. Y que a la política no se va para hacer amigos. Cuando le hierve la sangre más de la cuenta se refugia en La Alpujarra. Se presentó a la reválida para liderar el partido y la aprobó con notable. Obtuvo casi el 70 por ciento de los votos y dentro de unos días será investido presidente para otros cuatro años. También cuenta que sus ambiciones en política han tocado techo. Se emociona fácilmente, como cuando conoció el resultado de la votación que lo había elegido para seguir liderando el partido: "Y decían que no me querían".

-Hola Sebastián, ¿cómo estás?

-Bien. Dentro de un orden…

-¿Satisfecho con tu victoria?

-Feliz por mi equipo y mi partido.

n

-¿Habrá sitio en tu organigrama para los que han estado con Juan García Montero?

-Habrá para los que estén con los principios y los valores del PP de Granada.

-¿Cómo reaccionas con los perdedores que se acercan a ti estos días?

-En el PP de Granada no hay perdedores.

-¿Hasta qué punto es cierto de que tu máxima aspiración en la política es ser alcalde de Granada?

-Mi máxima aspiración política ya está cubierta.

n

-¿Hablas alguna vez con Torres Hurtado?

-No.

-Así de rotundo.

-Así de rotundo.

-Con lo bien que os llevábais... ¿por qué salisteis peleados?

-Hay muchas leyendas urbanas. Pero la verdad es que solo me limité a decirle qué iba a pasar en la capital en las municipales.

-¿En política se pierden más amigos que se ganan?

-En política los amigos los cuentas con los de dedos de una mano. Y te sobran…

-¿Te sobran amigos?

-Nooo. Te sobran dedos.

-Ahora con quien parece llevarte fenomenalmente es con Luis Salvador, el de Ciudadanos.

-Siempre me he llevado bien con él. Es un hombre honesto y trabajador.

-¿Ves a Rocío Díaz de próxima alcalde?

-Sí.

-Otra vez tu rotundidad.

-Otra vez mi rotundidad.

-¿De qué depende de que haya moción de censura en el Ayuntamiento?

-De que Ciudadanos dé un paso al frente y gobierne el partido que ganó en las últimas elecciones municipales.

-A ti te acusaron de estar detrás de la operación Nazarí.

-Y de matar a Manolete. Pero ambas teorías carecen de rigor.

-¿Sigues yendo por la Alpujarra frecuentemente?

-La Alpujarra no es para ir, es para vivir.

-¿Qué opinas de que se lleven a Sevilla y Málaga dos salas del TSJA?

-Una verdadera ofensa a los granadinos.

-Hablando de perder cosas… qué pena lo de que Granada ya no esté en Primera División ¿no?

-Una pena. No escucho ahora a los que gritaban en Los Cármenes y en algunos medios "Pina, ¡vete ya!"...

-¿Echas de menos la Diputación?

-Granada es provincia. Mi pasión y vocación. Nací, crecí y moriré amando a mi tierra.

-Allí descubriste que había diputados que cobraban dietas por asistir a entierros y a procesiones. ¿Eso sigue pasando?

-Es lo único que ha respetado el gobierno actual de las muchas cosas buenas que hicimos.

-¿Al PP de Granada le hace falta ya una renovación, gente nueva?

-En el PP, como en la vida, no siempre lo nuevo es lo mejor.

-El PP de Granada... ¿ya no es una gran familia?

-¡Es una gran familia! Pero como en todas, siempre hay una oveja negra…

-¿Cuál es esa oveja negra?

-A buen entendedor…

-¿Te has montado alguna vez en el LAC?

-Sí. En la LAC, en vespino, en furgoneta…

-Cuando pides agua en un restaurante... ¿Es mineral o del grifo?

-Pido vino. Así evito un mal trago.

n

-Te pregunto eso porque fuiste un hombre fuerte de Emasagra.

-Sé por qué lo dices. Y por eso te digo que pido vino para evitar un mal trago.

n

-¿Qué te llena en la vida?

-Poder charlar de vez en cuando con amigos como Andrés Cárdenas, aunque sea por guasap.

-Joder, Sebas, no me hagas la pelota.

-No te la hago. Tú sabes que te aprecio.

-¿Cómo te gustaría que se titulara esta entrevista?

-Con el título del libro que escribió ese amigo del que hablaba antes y que presentó en Nueva York sobre esa palabra que tanto utilizamos los granadinos.

-¿Dejaos de pollas, vayamos a pollas?

-Ese.

-Pues lo voy a titular con lo de los amigos en política. Resulta muy triste que una persona se tire toda la vida en el mundo político y no consiga tener amigos dentro de ella.

-Como tú quieras. Eres el que mandas.

-¿Nos vemos en La Alpujarra?

-Yo hago las migas.