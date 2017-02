"En política el puro y la gomina son del pasado"

DE los García Monterode toda la vida. Este es el político. El de derechas. Con coraje para lanzarse al vacío. De los que saben los riesgos y a pesar se tira sin red. Cree saber el rumboque puede coger la nave que va a la deriva para llevarla a buen puerto. Trabajó en una editorial y ahora edita ideas. Fue concejal de Cultura y le gustan las cofradías. Echa de menos aquella labor. Se ha agarrado a la pancarta en contra de la fusión sanitaria. Ahora busca apoyosen los pueblos. Dice que a Pepe Torres e Isabel Nieto les hicieron una putada y que se monta más en el LAC que en un coche oficial. Se llama Juan. De los García Montero de toda la vida.-Hola Juan, ¿cómo te va?-Holaaaa, qué alegría!-Ya no nos vemos en el jurado de las quintillas.-Muy buenos momentos y muy buenos amigos durante muchos años. El humor y Granada sobre una mesa.-¿Cómo era aquella del concejal granadino que se equivocó y en vez de leer el texto del jurado leyó parte de la Biblia en donde había puesto la mano?-Genial… Era así: Ferrol el de los jabones al prestar su juramentose equivocó de renglones y nos leyó por cojones el Antiguo Testamento.-¿Desde la oposición se ven mejor o peor los toros? -Pues se ven mejor y no te pueden empitonar, cuestión que es muy agradable. Hay algunos empujones para sacarte del burladero, pero saldré cuando llegue mi toro. Tengo el estoque preparado.-A estas alturas de tu vida... ¿sabes ya lo que es la política?-Nunca se sabe todo lo que se necesita, pero creo haber aprendido lo suficiente para tomar partido por lo que creo que es la POLITICA. La gomina y el puro son ya parte del pasado.-¿Echas de menos ser el responsable de la Cultura en el Ayuntamiento?-Honestamente, sí. Han sido muchos proyectos y muchos retos encauzados que ahora veo sin empuje.-¿Cómo lo están haciendo ahora los que te han sustituido?-La cultura es crear y ahora lo que hacen es todo lo contrario. En temas importantes como el Centro Lorca demuestran inexperiencia y en proyectos de planificación todavía los estamos esperando.-Hablando del Centro Lorca… ¿cuándo funcionará normalmente?-El Centro Lorca lo dejamos nosotros ya inaugurado a pensar de los socialistas que no ayudaron nada, otra cosa es el Legado de la Fundación. Estará en Granada cuando Paco Cuenca deje de ser alcalde.-¿Cuándo será el congreso del PP en Granada?-Calculo que entre el 15 de mayo y el 1 de junio.-Mucha competencia, ¿no? -Pues sí. Y es muy buena noticia. El PP somos muchos y cuantos más quieran asumir responsabilidades mucho mejor. -Pero cuatro candidaturas a una presidencia provincial son muchas.-Al final veremos cuántas se materializan realmente. Lo que si evidencia es un sentir entre los afiliados que seguramente se plasmará en un nuevo equipo provincial con un nuevo presidente. Cosas de la democracia.-¿El que haya tantos candidatos puede ser una muestra de lo mal que anda el partido?-El partido no anda mal, pero entre todos vamos a conseguir que ande mejor cada día. El espíritu de superación es nuestra seña de identidad y que sepa Granada que pase lo que pase, vamos a salir reforzados.-¿Por qué te has presentado?-De momento he anunciado que me presentaré cuando se abra el plazo formal. Y lo voy a hacer por compromiso con mi forma de entender la política y porque muchos compañeros me lo han pedido insistentemente.-¿No te da miedo enfrentarte a Sebastián Pérez?-Si. Nadie en su sano juicio podría decir lo contrario. Yo lo conozco bien y se que no es bueno que te vea como su enemigo. Lo sé. Pero hay veces en las que hay que hacer lo que uno debe y no lo que le conviene.-Lo digo porque él es el aparato y tú el aspirante. Si él es un peso pesado tú eres...-Yo soy un humilde militante desde el año 1987 que aspiro a mejorar mi partido con la experiencia, la formación y la honestidad en mi platillo de la balanza.-De todas maneras creo que PP de Granada le hace falta ya una renovación. Gente fresca.-A cualquier partido político le hace falta dinamismo y renovación. Es la ley de la vida y la de las democracias más importantes del mundo.-En la política... ¿se pierden o se ganan amigos?-Siempre se ganan amigos pues los enemigos llegan solitos y sin que los llames.-Tú en concreto, ¿has perdido o has ganado amigos?-Yo tengo muchos amigos gracias a Dios. Dentro y fuera de la política. He ganado grandes amigos y he descubierto a grandes profesionales de la política.-¿Hablas a menudo con José Torres Hurtado? -Si.-¿Eres de los que creen que le hicieron una putada?-Pero muy gorda. Y se la siguen haciendo, a él y a Isabel.-El PP de Granada... ¿ya no es una gran familia?-Claro que sí, pero como en todas las familias hay momentos de tensión que se deben calmar y entre todos cerrarse sin heridas.-¿Tu sueño político es ser alcalde de Granada?-Yo no me escondo en decirlo. Nací en el Campo del Príncipe y me he criado junto al río Genil. El que en mis circunstancias políticas no lo admitiera, sería un falso o un iluso.-¿Te has montado alguna vez en el LAC?-Sí, muchas veces, aunque soy de ir en moto a todas partes. Me he montado más veces en el LAC que en un coche oficial.-Para cuando crees que funcionará el Metro en Granada.-Pues espero que pronto, es una infraestructura necesaria. Pero me fío poco de la capacidad de la Junta de Andalucía para hacer las cosas rápidas.-¿Que te llena en la vida?-Mis hijos, mi mujer, una gaviota volando en libertad y una banda sonora meciendo la vida.-¿Qué hace un político de derechas en una familia de poetas y médicos de izquierdas?-Poner orden y querernos mucho. La vida es plural y cada uno tiene un sitio en una mesa compartida.-¿En qué empleas el tiempo libre?-Me relaja mucho hacer deporte, sufro con mi Granada C.F., me ilusiono con el Real Madrid y nuestro Covirán. Voy a misa los domingos y me gusta leer un buen libro sentado en una mesa de camilla.-A ver si nos vemos pronto. -Claro que sí, cuando quieras y nos tomamos un arroz caldoso para brindar por Ferrol el de los jabones.