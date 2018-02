"No pondremos ningún obstáculo a acatar lo que decida el alcalde"

La guerra de declaraciones en Vamos Granada continúa. Tras la rueda de prensa del portavoz del partido, Antonio Daponte, para exigir al alcalde que desbloquee de una vez la situación tras la resolución del Consejo Consultivo, ayer le tocó el turno al Luis de Haro. El concejal compareció a las puertas del Ayuntamiento y reconoció que siente una enorme "vergüenza por el espectáculo que estamos dando los integrantes de la candidatura ciudadana Vamos Granada".

De Haro, que garantizó que tanto él como Pilar Rivas acatarán lo que decida el alcalde, reiteró que no va a poner "ningún obstáculo" y esperó que tampoco lo haga Marta Gutiérrez ante la propuesta que el equipo de Gobierno lleve al pleno. Todo después de que el Consultivo haya dictaminado (de forma no vinculante) que la edil Pilar Rivas debería pasar a ser considerada concejal no adscrita. En el caso de De Haro, el Consultivo dictaminó que, al no ser militante, tendrá que ser el alcalde quien medie para acercar posturas mientras se resuelve el proceso judicial.

El edil, quien criticó el clima de enfrentamiento del partido, afirmó que la verdadera función de los políticos "es trabajar para mitigar los sufrimientos que padecen cientos de ciudadanos". En este sentido, puso como ejemplo el acuerdo alcanzado tras negociaciones con el equipo de Gobierno de la Diputación, IU y Vamos Granada Provincial para la aprobación de los presupuestos de 2018 de la institución.

Por el contrario, en la capital el caos sigue reinando en un partido que, según De Haro, nació sin estructura orgánica. "Vamos Granada no es una confluencia de partidos sino una candidatura ciudadana donde cada uno de los que se inscribieron para votar lo hacían para crear una agrupación de electores que, por el fracaso al no conseguir las firmas necesarias, no se pudo crear por lo que hubo que inventar un partido instrumental para concurrir a las elecciones".

En este sentido, remarcó que todo fue mal desde el principio por "el desvío programático y caprichos de nuestra portavoz, Marta Gutiérrez, más pendiente de sus políticas particulares que de mitigar el sufrimiento de la gente". Ante ese sesgo, "se nombró portavoz a Pilar Rivas" lo que desencadenó un cruce de acusaciones que "están pendientes de dirimirse en los Tribunales". Asimismo criticó que se hayan desviado sus objetivos para proyectar a Marta Gutiérrez y su conexión con Alberto Matarán".