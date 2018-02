Una portavocía rotatoria, alternativa para la 'bicefalia' de Vamos Granada

El serial de Vamos Granada tendrá mañana un nuevo episodio de esos que cierran una temporada pero dejan multitud de incógnitas para la siguiente. Pilar Rivas se estrenará como concejal no adscrita y el momento estelar llegará cuando llegue el turno de intervención del portavoz de Vamos Granada. Será en este momento cuando vuelva a escenificarse la guerra abierta en el seno de la formación, ya que este puesto debe acordarse en el seno del grupo municipal y hay empate técnico entre los dos concejales que quedan en la partido: los enemigos íntimos Luis de Haro y Marta Gutiérrez. El exjefe Superior de Policía de Andalucía Oriental ya ha dejado claro que no tiene intención de allanar el camino de Marta Gutiérrez, la portavoz de Vamos Granada hasta que el puesto pasó a Pilar Rivas el verano pasado. Con este panorama se barrunta una nueva disputa en el pleno que dará paso a un nuevo escenario en el que, siguiendo las instrucciones del informe del Consejo Consultivo, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, tendrá que arbitrar en una disputa que cumple ya siete meses por la portavocía del grupo municipal. Desde la Mesa de Coordinación de Vamos Granada defienden que el informe del Consultivo viene a decir que Pilar Rivas no pertenece a la formación desde el momento en que Vamos Granada comunicó su expulsión del partido al Ayuntamiento de Granada, y por tanto, no puede representarla. "Por este motivo es desde ese momento, el 31 de octubre, que todo aquello en lo que desde entonces se ha dado participación a Pilar Rivas como si continuara representando a Vamos, Granada, o aquello que ha ejecutado, puede ser declarado como nulo, con todo el perjuicio que esto supone para todos, para nosotros y para la ciudadanía granadina", señalan. En cuanto a la situación de Luis Haro, defienden que el dictamen del Consultivo "no avala su permanencia" en Vamos, Granada, aunque el concejal, al no pertenecer al partido, no puede ser expulsado como reflejó en su momento el informe del secretario municipal.

Vamos Granada defiende que Marta Gutiérrez debe recuperar a partir de mañana el "papel legítimo que le corresponde como portavoz". Señalan que el Consejo Consultivo afirma que "los grupos municipales son prolongación" de los partidos, "la cual se asegura mediante la disciplina interna de la formación". "Somos las personas del partido quien decidimos quién nos representa en el Ayuntamiento, y Marta Gutiérrez obtuvo el 80% de los votos en nuestra consulta", subrayan desde la formación. En todo caso, el informe del Consultivo sugiere, como medida excepcional ante el previsible desacuerdo entre Gutiérrez y De Haro, que la portavocía pueda ser rotatoria.