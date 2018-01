La precampaña electoral lleva a la capital al borde de la intervención

La campaña electoral ha arrancado en la Plaza del Carmen a año y medio de las municipales. Así se evidenció ayer durante la celebración del pleno extraordinario para votar la modificación del IBI. El equipo de Gobierno no logró el visto bueno de las últimas medidas propuestas para compensar económicamente el rechazo a las ordenanzas fiscales el pasado 22 de diciembre. Así, en este nuevo intento, el PSOE tan sólo logró arrancar tres abstenciones a dos concejales de Vamos Granada -Marta Gutiérrez votó en contra tras la celebración de una votación abierta a la militancia- y al portavoz de IU, Francisco Puentedura. El resto de concejales de C's y PP no sólo votaron en contra sino que además presentaron un duro discurso contra el equipo de Gobierno que llevó al portavoz socialista, Baldomero Oliver, a hablar de una situación de absoluta "esquizofrenia política" en el Ayuntamiento de Granada.

Las consecuencias además pueden ser demoledoras. Las modificaciones previstas que conllevaban unos ingresos extra de entre 2 y 2,5 millones de euros suponen el incumplimiento del plan de ajuste. La capital se sitúa de nuevo al borde de la intervención por parte del Ministerio de Hacienda, que dio un voto de confianza a Granada con la aprobación de ese proyecto que pretendía absorber 90 millones de remanente negativo de tesorería en los próximos cinco años. A su juicio, los partidos deberían haber permitido como mínimo la aprobación inicial de este expediente, lo que permitiría "estudiar" modificaciones gracias al mes contemplado para presentar alegaciones. Sin embargo, el equipo de Gobierno se queda sin margen de maniobra. "El primer informe del interventor referido al plan de ajuste va a ser tremendamente negativo, pues el Ayuntamiento tenía previsto aumentar los ingresos en torno a 2,5 millones de euros mediante la modificación de las ordenanzas fiscales", explicó Oliver recordando que fueron rechazadas el pasado 22 de diciembre -incluso por el PP que había permitido la aprobación del plan de ajuste-. Con este panorama, Oliver cree que el Ministerio "podrá pedir explicaciones e incluso y tomar medidas como retener los ingresos por la participación en los tributos del Estado u obligarnos a tocar los capítulos 1 y 2 del presupuesto de gastos y personal".

El PSOE había planteado una rebaja del 1% del tipo general del IBI que amortiguaría la subida derivada de la revisión catastral del 4% para las viviendas residenciales, es decir, el 99% de los que pagan el impuesto. Esta rebaja del tipo que pasa del 0,673 al 0,667 permitir compensar en parte la subida impuesta por la revisión de los valores catastrales y que supone un aumento lineal del 4%. Pero además, las medidas también contemplaban cambios en el tipo diferencial del IBI que pagan empresas, edificios singulares, hoteles o aparcamientos. Se establecía una subida sustancial del tipo del 0,7 al 1% y, por otro, la elevación del umbral mínimo requerido lo que significa que el comercio tradicional y pequeñas empresas no se verían afectadas. Los empresarios no tardaron en reaccionar y se rebelaron este lunes contra una propuesta que supone "nuevas cargas incrementos en las cargas impositivas que ya soportan las empresas y autónomos de Granada".

Un argumento que la Confederación de Empresarios (CGE) comparte con PP y Ciudadanos, que ayer defendieron la "empresa" como principal motor de empleo y por tanto a la que se debe proteger. Además, ambos partidos remarcaron que no iban a apoyar una medida que supone que el IBI aumente un 4%. Ellos siempre han defendido que el Ayuntamiento compense la subida propiciada por la revisión del valor catastral con la reducción del tipo que el PSOE propuso rebajar un 1% lo que conlleva a que el recibo aumente en un 3%. "Se quejan de la subida del 4% pero votan en contra de que se cobre el 3%. Se quejan de que no defendemos al pequeño comercio pero votan en contra de bajar casi un 5% el impuesto a pequeños comercios. Se quejan de que no apoyamos a la industria y votan que no a que 150 inmuebles se beneficien de un a bajada del 5%", remarcó Oliver advirtiendo incluso de un "pinza entre PP y C's orquestada por los empresarios".