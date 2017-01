"No seré un presidente vengativo que diga hasta aquí hemos llegado y corte cabezas"

Tras una larga trayectoria en la primera línea de la vida municipal, Juan García Montero (Granada, 1969) afronta una nueva etapa más relacionada con la vertiente orgánica dentro del PP. Ante la proximidad del congreso provincial del que saldrá el próximo presidente de la formación, el edil popular está dispuesto a dar la batalla frente a Sebastián Pérez (actualmente en el cargo) para pugnar por el liderazgo del partido.

-¿En qué momento se encuentra?

-Un momento político apasionante, los que llevamos la política en las venas una campaña electoral o un proceso congresual dentro de un partido son momentos especiales que hay que llevar hacia adelante con la mayor honestidad.

-¿Cómo ve al PP de Granada?

-Muy bien, es la fuerza política más importante de la provincia de Granada y la capital. Tenemos que estar todos unidos para consolidar un proyecto de partido a nivel provincial, regional y nacional. Todos tenemos que poner de nuestra parte para que ese proyecto cada vez se vaya mejorando.

-¿Por qué ha decidido optar a presidir el partido en la provincia?

-Son momentos en la vida, cuando uno se ve con el bagaje necesario, con las ganas y si además estás arropado por un grupo de personas con muchísima ilusión y que quieren reforzar la manera de entender la política desde el PP, la verdad que no cuesta trabajo dar un paso hacia adelante. Con mucho respeto y diálogo sin faltarle a nadie en ninguna cuestión. Confío en que la mayoría de los militantes nos den la oportunidad de poder dirigir el PP los próximos cuatro años.

-¿Quiénes le acompañan?

-Cuento con muchísimos apoyos en primera instancia pero contar, cuento con todos los militantes del PP, con todos y cada uno de los concejales del Ayuntamiento de Granada y con aquellos que quieran aportar y decir algo en el futuro del PP. No voy a ser un presidente vengativo que diga hasta aquí hemos llegado y se ponga a cortar cabezas. Voy a ser un presidente que abra los brazos para trabajar conjuntamente. Estoy convencido de que en un par de meses vamos a tener la maquinaria del PP engrasada y vamos a trabajar todos a una sin rencor.

-¿Quiere decir que Sebastián Pérez ha sido vengativo?

-Ha sido un buen presidente del PP durante las primeras legislaturas pero considero que si es difícil en política llegar a los sitios, es más difícil darte cuenta de que te tienes que ir. Creo que por el bien del PP, Sebastián Pérez debería dar un paso atrás y dedicarse en exclusiva a los intereses de Granada desde el Senado y dejar que otro impulso entre en la dirección provincial del partido.

-¿Cuáles son las carencias de la dirección actual?

-No quiero hacer hincapié en ninguna carencia porque creo que es bueno el no hablar mal de las cosas del PP y mucho menos en público. Lo que tengamos que decir creo que tenemos que aprender todos a decirlo de puertas hacia adentro. No podemos ser tan idiotas de no ver aquellas cuestiones que están mal porque seríamos personas que no merecemos la confianza de los demás para revisar aquellas cuestiones en las que estamos embarcados. ¿Hay que mejorar algunas cosas? Sin duda. ¿Que tenemos que mejorarlas de puertas hacia adentro y reflexionar sobre ello? También. Y si somos capaces de hacerlo con mucha normalidad y sencillez mejoraremos entre todos.

-¿El clima de trabajo dentro del grupo municipal es una de las asignaturas pendientes?

-En estos últimos días ha habido un momento desagradable porque no es lo normal. Durante los años que yo he formado parte de la corporación municipal siempre hemos trabajado con una sintonía y unidad de criterio absoluta. Esto ha sido una mera anécdota. A mediados de esta semana hemos tenido una reunión de grupo muy amigable donde todos hemos podido hablar con normalidad y donde salvo esa pequeña circunstancia entre enfermedades y otras cuestiones que derivaron en lo que ya todos conocemos del último pleno, lo cierto es que el entendimiento y la amistad entre todos es una seña de identidad, vamos a seguir reforzándolo y si hay alguna cosa que se ha hecho mal también tenemos que ser honestos individualmente e intentar mejorar esa relación para que el resultado sea que los granadinos reciban de los ediles del PP lo mejor de su trabajo.

-¿Su relación con Rocío Díaz?

-Muy buena. Siendo yo alcalde en funciones de Granada, Sebastián Pérez decidió que ella iba a ser la persona que optaría a la Alcaldía y desde ese primer momento ella recibió mi apoyo. Es una postura sincera que se mantiene. Ahora y antes, si hay una moción de censura que tengamos que votar para que Rocío Díaz o cualquier compañero del PP sea alcalde de Granada, ahí vamos a estar todos de una manera indiscutible, en mi caso particular desde luego. Cualquiera del PP mucho mejor que Paco Cuenca o cualquier militante del PSOE.

-¿Encajó bien el pasar de la primera línea -alcalde en funciones y portavoz del equipo de gobierno, entre otros cargos- a un nivel más secundario en el grupo popular?

-He tenido la suerte de comenzar como concejal sencillo en el área de Cultura y con el paso de los años pasé a ser teniente de alcalde, luego portavoz y teniente de alcalde y finalmente alcalde accidental. Eso es muy satisfactorio, no todo el mundo puede decir que tiene ese bagaje en la historia política de la ciudad. Cuando la vida te pone en un sitio donde te tienes que emplear a fondo, te empleas a fondo. Cuando se dan las circunstancias de tener que compaginar la vida política con la vida profesional no teniendo ni siquiera exclusividad en el Ayuntamiento hay que asumirlo y hay que buscar el día a día de una manera distinta a la que uno estaba acostumbrado a hacerlo. Vengo de la empresa privada e incorporarme en parte a ella tampoco me ha costado mucho trabajo. Lo bueno de todo esto es hacer lo que tengas que hacer pero bien hecho, con mucha honestidad y estando satisfecho.

-¿Qué le parecen las palabras de Sebastián Pérez tras lo ocurrido en último pleno?

-En mi caso me toca de manera muy lateral porque ese día estaba enfermo. Lo importante es aprender de las cosas que han pasado para que entre todos intentemos mejorarlas y que no vuelvan a suponer que desde la vista pública parezca que estamos peleados. Todos tenemos que contribuir a ello y tiene que haber un diálogo. Cuando yo era portavoz del equipo de gobierno había cosas que desde la dirección provincial se comentaba, y no es que discrepáramos, pero sí que uno mantenía su punto de vista y se buscaba siempre un punto de encuentro porque no siempre el portavoz del equipo de gobierno tiene la razón y no siempre el presidente del partido tiene la razón. Lo importante es saber que todos pueden tener su parte de razón y llegar a puntos de encuentro. Invito a todos a que busquemos ese punto de encuentro porque existe sin rascar mucho.

-¿Cree que ha encajado bien la dirección actual su intención de presentarse?

-Me da mucha pena porque durante muchos años todos los militantes del PP hemos trabajado codo con codo en favor de Sebastián Pérez. Circunstancialmente coincidía que él era el presidente provincial del PP y todos hemos hecho lo posible porque fuera presidente de la Diputación y para lograr los éxitos políticos que hemos conseguido. Que no son en concreto de Sebastián Pérez sino de todos los militantes del PP y todos los cargos públicos. Cuando uno ha recibido tanto de un partido puede ser que haya llegado a pensar que es un éxito particular pero es bueno también que desde otro punto de vista le abramos los ojos y que le hagamos entender que ese éxito es de todos. Si alguien presenta una opción -hay otra candidatura más- por algo será y es bueno que se vea con buenos ojos. Veo mal que alguien no vea bien la democracia interna.

-¿Qué le parece la opción que representa Jesús Cascón?

-Parece menos sólida porque ha sido alguien que después de haber sido secretario general del PP llegó a militar en el PSOE, según he visto. Algo que no parece muy normal dentro de una estructura importante como la nuestra. Pero yo le deseo lo mejor a todos los candidatos porque lo mejor para cualquiera de nosotros será lo mejor para el PP. Tenemos que tener muy claro que este proceso lo tenemos que llevar con mucha normalidad porque al día siguiente del congreso tendremos que trabajar todos juntos para volver a conseguir los mejores resultados en cada una de las elecciones.

-¿Ha percibido algún movimiento para generar más desunión?

-No, a mí lo que me da pena es que uno quiera imponer a través de determinados apoyos el punto de vista a las bases del PP. La elección en un congreso provincial la tienen que hacer los militantes del PP de Granada y son ellos los que tienen que decir quién va a ser su presidente. Los militantes no son un recurso oratorio en un mitin. Es decir, si vosotros queréis yo seré vuestro presidente. Los militantes realmente son la soberanía del PP de Granada y son ellos los que tendrán que elegir a su presidente. Con todo el respeto del mundo, hago un llamamiento a la militancia del PP y hago un ofrecimiento para ponerme a trabajar y liderar el PP de Granada.

-¿La propuesta de moción de censura es un intento de presión?

-Si lo han intentado no lo es, cualquier decisión que tome el grupo municipal del PP la vamos a tomar todos unánimemente. Ojalá Ciudadanos estuviese por apoyar al PP y no al PSOE en una coalición rara además con Podemos e IU que hace que un partido con ocho concejales esté gobernando. Ojalá fuera bien recibida esa posición. Lamento las críticas que se han recibido por parte de todas las fuerzas políticas a esta propuesta de nuestro presidente porque no es bueno para el PP.

-¿Cree que está fuera de lugar?

-Ojalá hubiera sido encajada bien. Está fuera de lugar no porque lo diga yo sino porque no ha sido encajada y aceptada por Ciudadanos. Entiendo que debe ser una de las prioridades de Sebastián Pérez como presidente hacer todo lo posible para entre todos conseguir la Alcaldía de la capital. Peleando no lo vamos a conseguir, trabajando todos juntos sí. A eso nos tenemos que dedicar.

-¿Cuáles son las principales medidas que ofrece García Montero?

-Para mí es muy importante abrir a las decisiones democráticas el PP. Siendo un partido presidencialista y manteniendo aquellas cuestiones que son propias de la dirección provincial hay algo que me parece fundamental. Los diputados provinciales de cada una de las comarcas deben ser elegidos por los alcaldes y concejales de la provincia y no por el dedo del presidente. Eso es para mí importantísimo. Si soy presidente, serán ellos quienes elijan a sus diputados. El ordeno y mando hay que empezar a dejarlo un poco. Además, estoy muy de acuerdo en la limitación de mandatos, ocho años es tiempo suficiente para que una persona desarrolle una labor a nivel orgánico. Empezaré a trabajar para que en los estatutos quede perfectamente reflejado. Por otro lado, hay otra cuestión que me parece fundamental. La idea de un culo, un asiento. No es normal que una persona pueda ser concejal, presidente, senador... una infinidad de cargos que lo que hacen es evitar que uno pueda estar realmente centrado en una labor. Tenemos que saber delegar mucho y compartir la responsabilidad con los demás y tener confianza en ellos sin pensar que esto es algo que nos pertenece de manera individual.

-¿El respaldo de Juanma Moreno o Loles López al equipo actual garantizan la democracia interna?

-Es normal, si yo fuera presidente del PP en Andalucía con toda seguridad yo defendería a los presidentes provinciales porque es el rol que le toca al líder autonómico. Estoy convencido y así deseo que cuando yo sea presidente provincial, Juanma Moreno haga exactamente lo mismo que está haciendo ahora con Sebastián Pérez. Es algo que le honra y es algo que debe hacer. Es lo normal. La democracia interna está bien en nuestro estatutos pero está en constante proceso de renovación y precisamente ahora el congreso nacional va a abrir la democracia interna en la manera de elegir presidentes. Habrá un momento en que se puedan elegir las precandidaturas en una sola urna, algo que no tiene precedentes. Vamos mejorando y seguro que tendremos que seguir mejorando en el futuro porque somos una fuerza dinámica.

-¿Cómo interpreta la celebración de la convención del PP andaluz para próximos días en Granada?

-Como una fiesta del PP de Andalucía en la que nos vamos a preparar todos los militantes con miras al nuevo congreso nacional y en la que todos vamos a manifestar nuestro apoyo incondicional a Juanma Moreno como líder del PP andaluz. Lo vamos a hacer de una manera muy implicada, me volcaré para que sea un éxito de convocatoria. De nuestro lado encontrará lealtad.

-¿Que le parece la gestión del alcalde Paco Cuenca?

-Me da pena ver la inexperiencia de los concejales del PSOE, ver cómo el alcalde se tiene que enganchar a nuestras polémicas... En la que ha sido mi área me da mucha pena que proyectos tan importantes como la candidatura de Granada 2031 han quedado en un segundo plano. Espero que estos dos años pasen rápido para que no destrocen más de lo que han destrozado ya. Confío en que el tiempo pone cada cosa en su sitio y el PP pueda volver a gobernar.

-¿El trabajo de los socialistas en la Diputación?

-Exactamente igual, se trata de un equipo provincial que está deshaciendo todo el buen trabajo que hizo el PP. Estamos en disposición de recuperar la presidencia de la Diputación.

-La crisis sanitaria es el caballo de batalla de la Junta.

-Es terrible lo que está pasando en Andalucía desde hace mucho tiempo y ahora vemos las consecuencias. Es muy triste ver por ejemplo también cómo los presupuestos autonómicos dejan de ejecutarse en un porcentaje elevado que hacen que todas las inversiones necesarias no lleguen. Y, sobre todo, ver a una presidenta de la Junta pensando en cómo derribar a su adversario político dentro de su partido en lugar de velar por los intereses de los andaluces pone de manifiesto lo que está pasando. Estoy convencido de que los ciudadanos van a abrir los ojos y que el futuro gobierno de la Junta estará presidido por Juanma Moreno.

-¿Qué expectativas le genera el nuevo Gobierno de Rajoy?

-Muy buenas, Rajoy es el líder que nos ha sacado de la crisis a todos los españoles. Me da cierta pena ver cómo la situación del Gobierno en España es muy similar a la que vivíamos nosotros en el Ayuntamiento con el pacto con C's. Esa falta de mayoría absoluta que te hace depender de partidos que de pronto dan una espantada y convierten un Ayuntamiento bien organizado en un guirigay. Me da miedo el ver cómo dependemos de C's y un PSOE que no está por la labor. Ojalá tengamos una legislatura de cuatro años.