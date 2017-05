La presión de las viviendas turísticas, una "amenaza" para el empleo

Las viviendas de uso turístico no son una moda pasajera. Su 'invasión' de un mercado controlado hasta ahora por las empresas tradicionales es una realidad inevitable, derivada de unos profundos cambios en las tendencias de consumo turístico. El último informe de Exceltur indica que en la capital hay al menos 12.196 plazas en viviendas que se comercializan a través de las plataformas P2P, una cifra que ya está muy cerca de la de plazas hoteleras (15.067). El problema es que, mientras que satisface a muchos viajeros, este tipo de alojamientos ponen contra la espada y la pared a las empresas y, por tanto, al empleo. El presidente de la Federación de Hostelería, Trinitario Betoret, asegura que los días para que las plazas en apartamentos -reglados o no- superen a la oferta tradicional están contados, y que esta realidad "condiciona al destino, a las empresas tradicionales y, sobre todo, a los recursos humanos".

El representante de los empresarios granadinos asegura que de momento las previsiones de empleo son buenas, al igual que las expectativas de negocio, pese a que muchas empresas del sector aún tengan mucho que amortizar por las inversiones financieras que han realizado durante los años de la crisis. Sin embargo, estas buenas perspectivas se ven "amenazadas" por la presión que ejerce una oferta ilegal "que no se esconde" y se comercializa por plataformas de reservas e incluso por los mismos canales que las plazas regladas. "Esto nos pone en una peor situación de competitividad", indica Betoret, que recuerda que este tipo de oferta "no genera empleo" y "no aporta ningún valor añadido ni en la experiencia ni en la visita".

La subida de los precios del alquiler y la despoblación, otros efectos secundarios

Obviamente, el avance de este tipo de oferta turística obliga a las empresas tradicionales a "amoldarse a los nuevos tiempos", y en ese camino de adaptación acabará resintiéndose el empleo, aventura Betoret.

En cualquier aso, la "amenaza" de las viviendas P2P "trasciende el entorno turístico" y tiene efectos sociales, que en ciudades como Barcelona están generando graves situaciones de 'turismofobia'. En el caso de Granada, el presidente de la Federación de Hostelería recuerda que ya se están creando problemas para el acceso a la vivienda a largo plazo, tanto de alquiler como de venta, lo que a la larga puede provocar la despoblación de los principales centros turísticos de la capital.

Uno de los principales problemas es la dificultad para hacer frente al crecimiento exponencial de este tipo de alojamientos, que en muchas ocasiones prefieren seguir en la sombra, pese a que el decreto de viviendas con fines turísticos de la Junta de Andalucía establece la obligatoriedad de que los propietarios inscriban sus apartamentos en el Registro de Turismo de Andalucía, legalizando también la actividad en términos tributarios. El presidente de la Federación de Hostelería reconoce que "el decreto hace lo que puede", pero que es evidente que la administración turística "no tiene capacidad para hacer un trabajo de inspección" como el que requiere una oferta en constante crecimiento.