"Lo que pretende hacer Podemos Granada es crear un reino independiente"

-¿cuál es el origen de la crisis de Podemos en Granada?

-Podemos no está en crisis, en crisis está Vamos Granada. Es un partido instrumental creado solo a los efectos de poder presentar una candidatura de confluencia ciudadana a las elecciones municipales de 2015 y que se disolvería el día anterior a las próximas elecciones municipales de 2019. No hay que olvidar que Podemos optó por no presentar ninguna candidatura municipal y dejó libertad a sus inscritos para presentarse a través de confluencias. Durante el año y medio que Pablo Iglesias estuvo en el Parlamento Europeo, Íñigo Errejón era su hombre de confianza y en este tiempo nace Vamos Granada. Los resultados de la Asamblea Vistalegre II todo el mundo los conoce y a partir de estos resultados se producen movimientos en Vamos Granada. Activan el partido, se producen votaciones sin censo y sin interventores que avalen los resultados y frenéticamente comienzan a erigirse en dirigentes del bien y del mal. Los resultados de Vistalegre ll, los ha dejado huérfanos, sobre todo a Alberto Matarán [coordinador de Podemos en la capital] que es quien ha elegido a todo el mundo y quien ha manejado las redes del partido y las votaciones de forma bastante opaca. Ahí viene la activación de Vamos Granada como instrumento de Alberto Matarán, que es quien maneja los hilos y con Marta Gutiérrez a sus órdenes. Nuestro desencuentro viene de cuando estábamos negociando en la Diputación con el PSOE para la investidura de José Entrena. Negociábamos una cosa y veía como Matarán cambiaba los términos de los acuerdos a mis espaldas. Eso de que las cosas se decidían democráticamente no era cierto. Con Matarán corté mis relaciones hace dos años.

Alberto Matarán se quiere cargar la confluencia de Podemos con IU en la capital"La actuación de las fuerzas del orden en Cataluña no es desproporcionada, acatan órdenes"

-¿La llegada de José Moreno a la coordinación provincial de Podemos en Granada fue una estrategia del sector anticapitalista y pablista para restar espacios de acción a Alberto Matarán?

-Hubo unas votaciones más que transparentes en Andalucía, a diferencia de lo que pasa en Vamos Granada. José Moreno fue de los que más votos tuvieron y por esto está en el Consejo Ciudadano Andaluz, que es el órgano que designa a los coordinadores provinciales. Pocas personas tienen tanta legitimidad democrática como él. La espina que tiene clavada Alberto Matarán es que la gente, en esas votaciones votó poco su lista.

-Pero esta nueva coordinación provincial coincidió en el tiempo con la constitución de Vamos Granada como partido político.

-Lo que pretende hacer Podemos de la capital a través de Vamos Granada es crear un reino independiente, confundiendo. Él dice que tiene el apoyo de los militantes, pero es que nadie conoce el censo.

-¿Choca la pretensión de Matarán de hacer listas abiertas y contar con la sociedad civil y los movimientos ciudadanos con los planes de la dirección regional?

-Todo eso es mentira y manipulación. Las listas y elecciones en Podemos se harán como está establecido, con transparencia de verdad y con garantías democráticas.

-Pero desde fuera parece que el origen de la crisis puede ser que los errejonistas se refugian en Vamos Granada y Podemos quiere restarles visibilidad quitando a la portavoz Marta Gutiérrez de cara a las elecciones de 2019.

-Alberto Matarán se quiere cargar la confluencia con Izquierda Unida porque salió rebotado de esa formación. Es una huida hacia adelante utilizando Vamos Granada.

-A estas alturas no se sabe si en la capital Podemos se va a presentar con Vamos Granada o con IU. ¿Preocupa esta indefinición?

-Podemos se va a presentar en todas las provincias con quien decidamos todos. Vamos Granada es un partido que está acabado, existen grandes diferencias entre los integrantes de la Mesa de Coordinación. Y en Podemos de Granada capital tendría que convocarse un nuevo proceso para elegir coordinador porque han dimitido la mitad. No sería razonable que Podemos Granada se presentara a las elecciones desoyendo al partido a nivel nacional.

-¿Podría darse el caso de dos candidaturas de Podemos diferentes para la capital en las próximas elecciones?

-Dos candidaturas de Podemos no, sí pudiera ser que Vamos Granada se presentara como candidatura independiente de Podemos. Yo lo único que puedo decir es que estoy a punto de cumplir 70 años y dentro de dos años estaré fuera, ayudaré todo lo que pueda pero sin ningún cargo. Las primeras elecciones son las autonómicas, donde no habrá problemas.

-Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial de IU, habla abiertamente de la posible confluencia con Podemos. ¿Ese es el camino a seguir?

-Claro, somos un partido de ámbito estatal y tenemos nuestras normas. Los problemas vienen del ámbito municipal.

-Es difícil desligar todo esto del cambio de Marta Gutiérrez en la portavocía del Ayuntamiento.

-No tiene nada que ver. En el reglamento de incompatibilidades está bien claro que si eres miembro de Podemos no puedes ser portavoz de otro grupo político, y esto se produjo en cuanto Vamos Granada se constituyó en partido real. En los estatutos de Vamos Granada se dice que los portavoces se relevarán cada dos años. Vamos Granada es un chiringuito lleno de anomalías.

-Pero hacer semejante ruido con unas elecciones en el horizonte no parece la mejor estrategia. ¿Hay espacio para la negociación?

-Es que en la página web de Vamos Granada se realizaron acusaciones muy graves que ya están denunciadas y a la espera del acto de conciliación.

-¿Votaría a favor de la reprobación de Paco Cuenca?

-Creo que con una abstención es suficiente. Yo no soy un tránsfuga. La única vez que voté a favor y mis compañeros se abstuvieron fue cuando el Ayuntamiento llevaba en el orden del día ceder una parcela para construir una nueva comisaría en el Distrito Sur. Yo llevaba cuatro años [cuando era comisario Principal y jefe superior de Policía] pidiendo una nueva comisaría en Distrito Sur, ya que la que existía no reunía las condiciones de dignidad para las personas. Y Marta Gutiérrez no estaba de acuerdo y no pude defender esto.

-Con su pasado en la Policía y lo que pasa en Cataluña intuyo que no seguirá las consignas del partido.

-Yo no soy independentista, aunque Rajoy lleva años haciendo el don Tancredo esperando a que las cosas se solucionen solas.

-¿Qué opinión le merece la criticada actuación de la Policía y la Guardia Civil el 1-O?

-Lo que veo desproporcionado es que hayan tenido que ir a Cataluña por los errores de Rajoy. Si te lo ordenan tienes que hacerlo, no lo veo desproporcionado.

-¿Cómo se lleva el exjefe superior de Policía Oriental con los anticapitalistas de su partido?

-Me llevo perfectamente y además hay que priorizar los intereses. Los corruptos nos han llevado a esta situación, sobre todo el PP.

-Le acusan de apoyar en la sombra a José Entrena, el presidente de la Diputación. ¿Las relaciones con el PSOE son fluidas?

-En absoluto, hemos tenido mil negociaciones en temas sociales, que es mi prioridad. Aunque reconozco que hay gente muy válida en el PSOE.

-¿Acabará la legislatura como concejal de Vamos Granada?

-El futuro no lo sé, pero si no me muero acabaré la legislatura como concejal de Vamos Granada y como diputado.