"Esta primera semana de rodaje es fundamental para las empresas"

-¿merece la pena abrir la estación, aunque haya poca nieve y la imagen no sea la mejor?

-Es fundamental. Hay que echar a rodar los negocios y prepararse para cuando llegue el momento en el que empiecen los clientes a venir a esquiar a Sierra Nevada. No es bueno empezar de golpe al cien por cien, porque no le puedes dar la atención que el cliente necesita. Si nada más abrir un hotel tienes 80 habitaciones, pues vas mal. Esta primera semana de rodaje es fundamental para los empresarios.

-Esta primera semana mucho negocio no habrá...

-No, no hay. La directora de Cetursa nos decía que ellos saben que este fin de semana no se hace caja, pero es fundamental abrir. De todos modos, hemos tenido la suerte de que con lo que ha caído, que ha sido nada, tenemos abierta la zona de principiantes.

-¿Hace unos años, con equipos menos sofisticados, era impensable abrir con las condiciones de nieve de este inicio de temporada?

-Hace 15 o 20 años en un fin de semana así no se podía pensar en subir a esquiar. Las máquinas eran distintas y la forma de trabajar la nieve, también. Ha cambiado mucho la técnica.

-En cualquier caso, no es excepcional llegar a finales de noviembre con tan poca nieve...

-Esta sierra es así, casi nunca abrimos con mucha nieve. Estamos más acostumbrados a cerrar con mucha nieve. Terminar el mes de noviembre con dos kilómetros es lo normal. Ahora llega la semana que viene, te cae un poquito de nieve, la otra semana un poco más, empiezan las estaciones del Pirineo a tener problemas por la lluvia y la gente empieza a venir a Sierra Nevada, que es la estación del sol y la nieve. Ahí empezamos a funcionar.

-¿No les preocupa que haya una situación similar a la de la temporada 2015-2016, cuando se empezó con los mismos kilómetros?

-No, es cuestión de temperatura. Ya no dependemos tanto de que caiga la nieve como de que caigan las temperaturas para fabricarla.

-En esta nueva situación entran en juego también las nuevas incorporaciones de maquinaria de Cetursa...

-Es fundamental. Todo lo que se hizo el año pasado para el Campeonato del Mundo de Snowboard y Freestyle y todas las mejoras técnicas que se pusieron en marcha están ahí, y eso se va a notar este año. Para eso son los campeonatos: son una publicidad a largo plazo que deja muchas infraestructuras.

-Entonces, ¿las perspectivas para la temporada son buenas?

-Muy buenas. Por lo menos en el sector hotelero las reservas son mejores que las del año pasado para estas fechas. Las de toda la temporada son mejores. De aquí a febrero la ocupación que hay ahora mismo prevista es mejor que la del año pasado. La temporada pasada fue muy buena y esta va a ser mejor. La economía va mejor, y nosotros dependemos de la nieve y del dinero que traiga el cliente para gastarse.

-¿Ha pasado ya lo peor de la crisis?

-Sí, ya el año pasado se notó, el cliente ya tenía más capacidad de gastar no solo en la habitación del hotel, sino en comida, bebida, compras... Ya se veía un bolsillo distinto al de los años anteriores. Este año debe ser mejor, claro.

-¿Ha cambiado el perfil del cliente en Sierra Nevada?

-Sigue siendo una estación muy familiar. Nosotros en los hoteles lo notamos y la estación tiene muchas actividades aparte de lo que es la nieve y el esquí, y eso atrae a las familias. Sigue siendo una estación fundamentalmente familiar y de gente joven.

-Da la sensación de que relación entre los empresarios y Cetursa ha mejorado estos últimos años...

-Siempre ha sido buena, lo de la mala relación es un mito. Es necesario que haya una buena relación entre el tejido empresarial y la empresa que gestiona la estación, pero es verdad que puntualmente no se está de acuerdo con algunas políticas o decisiones que toma Cetursa, y los empresarios así lo decimos. Lo mismo pasa con la relación con el Ayuntamiento de Monachil. Es otro organismo que tiene muchísima influencia en la estación porque toda la limpieza y la urbanización dependen de él, y nosotros lógicamente tenemos nuestras reivindicaciones como empresarios que pagamos impuestos, y no precisamente baratos. Cuando no nos dan lo que solicitamos, obviamente protestamos, pero las relaciones son buenas y siempre están encaminada al bien común.

-¿Cuáles son las principales reivindicaciones?

-Son muchas. En primer lugar, una reivindicación histórica: la regulación del tráfico vial en la estación. Para el cliente es complicado moverse en Sierra Nevada, si está alojado en la zona de arriba, bajar a la plaza no es cómodo, no tiene buena conexión. Además, la limpieza de la nieve unas veces se hace bien y otras no tan bien; el ornato de la estación necesita arreglos, reasfaltar, soterrar los contenedores de basura... El sentir general es que Sierra Nevada no está dotada del presupuesto adecuado por parte del Ayuntamiento para manejar todos los servicios en las condiciones que creemos que debe darlo. Nosotros siempre hemos defendido y peleado que el Ayuntamiento de Monachil tiene que tener una partida presupuestaria importante dedicada a adecentar y a mejorar las instalaciones de la estación de esquí.

-¿La Sierra también sufre la proliferación de los apartamentos turísticos ilegales?

-Hay de todo. Lo ideal sería que todo el mundo cumpliera la ley, que todos los apartamentos que se ponen en alquiler estuvieran registrados en Turismo y que todos siguiéramos los mismos criterios y parámetros. El alquiler fuera de la legalidad es un problema, porque si pasa algo el cliente no tiene las posibilidades de reclamación o indemnización que tiene con una empresa que está dada de alta. El tema de los apartamentos ilegales es igual que el de la venta ilegal, lo que pasa es que la venta ilegal es mucho más aparente, está en la calle.