“Nuestro principal valor es el paciente”

Francisco Martí, director Médico del Hospital Inmaculada, se confiesa un médico vocacional, apasionado de su profesión desde que erapequeño -mucho antes de ejercerla- y comprometido con su labor. El doctor Martíconoce cada rincón del Hospital al que llegó hace más de 25 años y se muestra muy satisfecho con el buen estado de salud del Hospital. El doctor Martí es parte de la plantilla de uno de los centros sanitarios más emblemáticos del Grupo Hospitalario ASISA, la Inmaculada, desde 1987. En 2004 llegó a la subdirección y en 2008, a la dirección Médica.

-¿Cómo ha evolucionado el Hospital Inmaculada desde que usted llegó?-Ha evolucionado bastante, sobre todo desde que en el año 2002 empezamos con la reformas tanto de estructura, como de equipamiento y profesionales. En 1987 no contábamos con tantas especialidades como ahora. Los hospitales son entes vivos. Quien piense que un hospital se monta y ya está, está equivocado. El equipamiento hospitalario en 20 años se queda obsoleto. Un hospital tiene que estar en continuo cambio, tanto estructural como personalmente. Aquí, no nos ponemos un techo... seguimos avanzando, porque siempre hay que mejorar lo que se está haciendo.

-¿Qué novedades podría resaltar de estas reformas que comenta?-Hay muchas. Hemos terminando la fachada, que es un paso importante en la remodelación del Hospital. También hemos reformado el área quirúrgica, donde hemos añadido tres quirófanos -ha sido una reforma lenta porque hay que mantener la actividad y extremar las precauciones- y se ha reformado el área de esterilización con última tecnología.

-¿Qué queda por hacer?-Tenemos pendiente el aumentar las plazas del parking, que depende de la licencia del Ayuntamiento. También está pendiente la reforma de la primera planta, las consultas externas. Son reformas complicadas porque hay que mantener la actividad e intentar que no se noten las obras, que los pacientes no sientan que estamos en obras. Por terminar, también tenemos la Biblioteca para los alumnos de la Facultad de Medicina que vienen a hacer prácticas, y que están tutelados por los médicos del hospital, en la que tendrán acceso a todas las fuentes de información digital.

-¿Con qué dotación cuenta el Hospital?-Ahora mismo tiene un total de 92 camas y tenemos pendiente la reforma de la quinta planta, que está sin actividad. Cuando terminemos la zona de consultas, ampliaríamos el área asistencial a más de cien camas, que sería suficiente. La idea es que un hospital tiene que tener un índice de rotación muy alto, hoy en día la cirugía no es la misma que hace 20 años, es menos invasiva, y el tiempo de hospitalización es más corto. En la cuarta planta está la zona materno infantil, la unidad neonatal y cirugía precoz. En el área quirúrgica tenemos cinco quirófanos funcionando, más tres que se van a abrir; de esos, seis son de cirugía general; y uno de oftalmológica y otro de cirugía resectiva de láser. La reforma de los paritorios también está en marcha, donde contamos con uno para parto natural, porque hoy en día está muy demandado por las embarazadas. Tenemos una UCI con seis camas. Y la joya de la corona del Hospital es la Unidad de Intervencionismo, que es donde está radiología vascular intervencionista y cardiología intervencionista hemodinámica y arritmias, que cuenta con el aparataje puntero, el navegador Carto3, que dibuja por dentro del corazón y permite tratar las arritmias. En la planta baja: consultas externas, recepción principal, departamento de atención internacional para atender pacientes extranjeros, laboratorio, cirugía Bariátrica Laparoscópica del doctor Ballesta y reproducción asistida. En la planta sótano, urgencias, radiología y los servicios generales del Hospital.

-¿Cuántas especialidades ofrecen?-Hay 33 especialidades, yo creo que todas las que un hospital debería tener a día de hoy. Nos falta la cirugía cardiaca, que se está valorando. El resto está cubierto.

-¿Cuál es el principal valor del Hospital?-Nuestro principal valor es el paciente.Toda nuestra actividad gira alrededor de él. Si no fuera por el paciente y sus familiares no estaríamos aquí. El entorno hospitalario es un entorno hostil y nosotros intentamos que no sea tan así. Otro valor fundamental son los profesionales y el personal de está casa, que con su trabajo de todos los días, han entendido que es lo que queremos y tenemos que dar.

-¿Tienen implantados sistemas de calidad de gestión?-Como director del Hospital no puedo entender que una empresa no tenga implantados sistemas de gestión de calidad. Es un instrumento de medición, de carácter tangible y cuantificable, que permite evaluar la calidad de los procesos, protocolos o procedimientos definidos y descritos por el Hospital... Estos indicadores miden si se está cumpliendo lo que tu tienes descrito en tu sistema de gestión... y si no... te lo van a decir y tienes que aplicar acciones de mejora. Si tenemos un hipotético fallo se va a detectar sobre la marcha. Para ello, en el Hospital Inmaculada contamos con el programa Green Cube, que nos ayuda a gestionar todas las áreas cada día.

-¿Con qué acreditaciones cuentan?-Tenemos implantada las certificaciones ISO9001-2008; ISO9001-2015; ISO 14.000 Medioambiental, porque estamos comprometidos con el Medio Ambiente, porque un hospital produce bastantes residuos que hay que definir, catalogar y reciclar. Y tenemos la certificación ISO 17.000 en Seguridad del paciente, que nos obliga a ir implantado medidas para garantizar la seguridad del usuario. También, contamos con la certificación de calidad de la Junta de Andalucía y la que para mí es un honor y que nos han concedido hace unos meses, la acreditación QH (Quality Heralthcare) excelencia en calidad asistencial, que también tiene el PTS, ellos tienen tres estrellas, nosotros estamos con la certificación... pero llegaremos a las tres estrellas, porque en la Inmaculada seguimos y seguiremos trabajando por la gestión de sistemas de calidad, de forma conjunta el grupo HLA.

-Cómo valora la sanidad en general...-Granada y su Facultad de Medicina está entre las 300 mejores del mundo, no esun ranking fácil. Granada es referente en Medicina, a pesar de las dificultades que se están viviendo con el PTS, que yo creo que se resolverán cuando se escuche y consulte a los médicos, que son los que realmente deben de opinar.

-Y qué opina del futuro de la sanidad asistencial con Asisa...-Le veo un gran futuro. Hay una apuesta de la dirección general en Madrid, de nuestro presidente, el Doctor Ivorra, y del Grupo Hospitales Lavinia Asisa (HLA), propietario de 15 clínicas hospitalarias distribuidas por España, entre ellas el Hospital Inmaculada. HLA es el primer grupo sanitario nacional de capital íntegramente español, porque el resto tienen inversiones de capital extranjero. Hospitales Lavinia Asisa nos aporta enriquecimiento mutuo y el valor de ser un grupo hospitalario donde todos trabajamos enla misma línea. La virtud es que HLA no esun grupo con ánimo de lucro, nuestros excedentes se reinvierten en profesionales, tecnología, en estructura... todos nuestros posibles beneficios no hay que repartirlos con socios, porque no hay socios. Todo vuelve al Hospital. Y esta es la única forma de crecer y ponernos al servicio de nuestros pacientes.