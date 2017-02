"Mi prioridad es el trabajo, la carrera la terminaré si puedo"

Tras estudiar un grado medio en equipos electrónicos y dos grados superiores de electrónica y de telecomunicaciones e informática, Miguel decidió matricularse en Ingeniería Informática. Medio curso después encontró un trabajo en la multinacional Benton Dickinson como técnico de aparatos de electromedicina, que lo lleva de hospital en hospital por Granada, Málaga, Jaén y Almería. Ahora, a sus 25 años, compagina como puede su empleo, que muchas veces le obliga a estar semanas fuera de casa, con una carrera muy exigente. Así lleva tres años, en los que no ha tenido más remedio que ir cogiéndose asignaturas poco a poco y organizarse contando con todas las convocatorias, lo que al final hace que esté estudiando "todo el año".

De hecho, Miguel reconoce que a veces la pluriocupación se le hace cuesta arriba y que ha pensado en dejar la carrera, pero prefiere terminar lo que empezó. "Mi prioridad es el trabajo, pero quiero terminarla si puedo y es compatible. Ahora mismo prefiero lo que estoy haciendo a lo que estoy estudiando", indica Miguel, que asegura que para encontrar un puesto de trabajo bien pagado con su futuro título de ingeniero informático quizá tendría que irse a Madrid, a Barcelona o fuera de España. Así que, puesto que su trabajo actual "va muy bien" y tiene un salario digno -que le permite ser completamente independiente-, por el momento prefiere mantenerlo en el primer puesto de su orden de prioridades.

En su caso, los días que está en Granada puede organizarse con facilidad, ya que trabaja de ocho a tres y las clases las tiene por la tarde. El problema es cuando tiene que trabajar fuera de la provincia en fechas de exámenes o entregas de trabajos. "En esos casos me toca hablar con los profesores, y unos lo entienden y otros no", asegura Miguel, que confiesa que desde que salió del Bachillerato no ha "parado".