"El problema no es nominar los tickets, sino el reparto que hace la Alhambra"

El levantamiento de una facción de los agentes de viajes, apoyados por el PP, contra la Junta de Andalucía por el sistema de entradas nominativas para grupos de la Alhambra es un relato que no secundan los grandes operadores turísticos, para quienes el principal problema está en cómo se efectúa ese reparto a las empresas del sector y no en que los tickets lleven el nombre y los apellidos de la persona que lo usa. De esta manera, las agencias de viajes y compañías punteras de todo el mundo agrupadas en el colectivo de Operadores Turísticos Asociados (OTA) no ven inconveniente en que se introduzca un sistema de accesos nominativos para garantizar la seguridad y evitar la reventa, como ya se ha hecho con los visitantes individuales, aunque sí alertan de las dificultades que están sufriendo para cerrar operaciones desde hace tres años, y que según esta asociación, están repercutiendo en la pérdida de clientes que van a otros destinos.

"Es lógico que se quiera controlar el sistema de entradas por temas de seguridad a pesar de que muchas agencias no lo entienden o no lo quieren entender", asegura Yolanda Muñoz, gerente de Granada Online y presidenta de OTA. "Es un problema insignificante, lo que es importante de verdad es que quienes tenemos la necesidad de operar y no podemos hacerlo porque nos faltan entradas", detalla Muñoz, quien vincula la ansiada visita de la Alhambra a una puerta que abre otras ventajas para el destino como el incremento de las pernoctaciones, el gasto hostelería y, en definitiva, todas las ventajas, que incluye un paquete turístico.

"El que la entrada sea nominal nos da igual porque eso sólo afecta a tantísimas agencias falsas que especulan y sirve para evitar la reventa", señala la gerente de Granada Online, quien sí advierte que la Alhambra está priorizando el turismo individualizado con sus fórmulas para el reparto de entradas que ha ido cambiando en los últimos años. Y pide más sintonía entre la toma de decisiones de los responsables del monumento y el propio sector. Por ejemplo, apunta que la entidad que representa ha pasado de recibir 9.000 entradas en algunos meses claves para el turismo a que esa cifra sea de unas 500.

"Yo ya vendo otras cosas que no son Alhambra y el cliente ya sabe que es un bien escaso entrar al monumento", explica Muñoz, que espera que la entrada en vigor del ticket nominal para grupos este 1 de mayo ayude contra la "especulación".

Por otra parte, la secretaria general del PP-A, Loles López, acusó ayer a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de gestionar la Alhambra desde la "soberbia" y anunció que su formación llevará una nueva proposición no de ley a la comisión de Cultura del Parlamento para que se acuerde con el sector turístico una "regulación transparente" del sistema de entradas al monumento.