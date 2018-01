Los problemas con el frío obligan a 'trocear' las clases en el Conservatorio

El intenso frío de las últimas jornadas mantiene cerradas las puertas del Auditorio del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia. Los alumnos indicaron que tras las vacaciones navideñas la situación sigue igual que antes. Ante la imposibilidad de dar clases por no llegar a una temperatura mínima de 17 grados -lo que propició la queja de los estudiantes y que decidieran no ir a clase desde el pasado 13 de noviembre-, el profesorado trabaja en reorganizar los grupos y dar clase con menos alumnos en aulas más pequeñas que sí están mejor acondicionadas, según indica Lorena Crovetto, una de las afectadas. En el Auditorio trabajan dos orquestas, la big band, el ensemble y dos bandas. Al no disponer de esa instalación, se ha optado por 'trocear' a estas agrupaciones para dar clase a grupos más pequeños en otras dependencias. Según Crovetto, esta situación podría mantenerse hasta después de Semana Santa.

La misma fuente señaló que la caldera -que también estaba averiada- fue sustituida y funciona con normalidad.

La situación de las instalaciones del Victoria Eugenia ha sido motivo de queja recurrente por parte de los estudiantes. El pasado verano ardió un cuadro eléctrico, lo que obligó a trasladar a los opositores que se examinaban esos días en el centro al Auditorio Profesional Ángel Barrios. En diciembre de 2015 el centro también fue desalojado y cerró durante tres días tras una fuga de gasoil, precisamente de la caldera.