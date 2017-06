Una propuesta unánime para subir la zona ORA

Si el futuro económico de la ciudad depende del plan de saneamiento, es de suponer que todos los grupos municipales están remando sin cesar en el mismo sentido para evitar la hecatombe económica de la ciudad. De momento los remos van todos a la cara del ciudadano. Si en la primera reunión la mayoría de los grupos se negaron a renunciar a la asignación que reciben los partidos por ser "un ataque a la democracia", en la segunda reunión hubo consenso a la hora de proponer que se suban las tarifas de la zona ORA. La medida, sin más, tendrá que ser sometida ahora a un estudio exhaustivo que determine cuánto se podría subir la tarifa y cuánto supondrá esto para las arcas municipales. El concejal de Economía quiso ser muy claro: "Estamos hablando de 90 millones de euros en remanente negativo de tesorería. Así que una propuesta para reducir en 10.000 euros el alumbrado extraordinario no deja de ser una medida metafórica", advirtió Oliver, quien relató otra serie de propuestas que se elevarán a estudio, como la creación de nuevas figuras impositivas (por ejemplo una tasa para las empresas de suministros por el uso del subsuelo) o la aplicación de la polémica tasa turística. Hay que reconocer que los grupos de la oposición también plantearon la necesidad de no aplicar el 4% a los valores catastrales para que no suba el recibo del IBI, una medida que el concejal de Economía ve a todas luces improcedente, sobre todo teniendo en cuenta que para ello el Ayuntamiento tendría que compensar esa subida con una bajada de los tipos impositivos. "La medida puede ser objeto de hilaridad y rechazo por parte del interventor, sobre todo teniendo en cuenta que no es solo que no subamos los impuestos sino que nos piden que se bajen", apuntó el portavoz del equipo de gobierno.

Con todas estas medidas sobre la mesa el portavoz del equipo de gobierno habló de la necesidad de realizar un estudio técnico que se comenzará la próxima semana para analizar la viabilidad de estas medidas. "Una cosa es la buena voluntad de los grupos para que no se lleven a cabo medidas impopulares y otra es reconocer la tozuda realidad que nos sitúa en una situación crítica... muy crítica", añadió.