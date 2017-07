El proyecto del AVE sumará los 'matices' del resto de instituciones

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, en una visita ayer al Parque 28 de Febrero, exigió al Ministerio de Fomento que cierre una "reunión urgente" para tratar el plan de soterramiento que el Ayuntamiento de Granada dio a conocer hace una semana. El edil recordó que este proyecto "ha sido visto con buenos ojos por la Mesa del Ferrocarril" y además, se mostró convencido de que es "un plan viable y certero", por lo que no entiende la tardanza en la respuesta del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sobre un posible encuentro.

Según recordó Cuenca, el Ayuntamiento lleva dos semanas intentando ponerse en contacto con el Ministerio de Fomento "para que vengan a Granada y les expliquemos el proyecto, o nos den cita en Madrid y podamos acudir a tratarlo", pero hasta el momento no han obtenido respuesta.

Sobre las declaraciones del delegado del Gobierno, Antonio Sanz, criticando que se haya presentado el proyecto de "forma unilateral", el alcalde no quiso entrar en "polémicas fáciles" insistiendo en que, "por encima de cualquier cuestión, están los intereses de la ciudad de Granada y ahora mismo hay sobre la mesa un proyecto aprobado por la Mesa del Ferrocarril que plantea un soterramiento viable y eficaz". Por ello, pidió a Sanz y a los diferentes representantes del Gobierno del PP, que se "dejen de marear la perdiz" y se acuerde cuanto antes una reunión para tratar el proyecto de soterramiento.

Respecto a la subasta de unos terrenos clave para el plan de soterramiento por parte de Defensa y la complicación surgida con otras parcelas propiedad de la Universidad de Granada -informaciones adelantadas por Granada Hoy-, Paco Cuenca explicó que "hay que definir el plan con el resto de instituciones", aclarando que están en contacto con la UGR "para que hagan sus planteamientos y propuestas" y puedan así "matizar y reordenar las cuestiones que la Universidad o la Junta de Andalucía quieran aportar".

Por otro lado, el coordinador del grupo municipal del PP, Juan Antonio Fuentes, se refirió sobre el proyecto de soterramiento para subrayar que, "aunque el señor Cuenca presentase un plan que afectaría, según él, solo a terrenos públicos, se le olvidó decir que hay muy pocos terrenos del Ayuntamiento de Granada", ya que una gran parte pertenece a otras instituciones como la Universidad de Granada o el Ministerio de Defensa.

Fuentes criticó que "Paco Cuenca no haya hablado con el Ministerio para saber si puede usar esos terrenos del Ministerio de Defensa, del parque de Automovilismo, o de la propia ADIF", por lo que critica la propuesta municipal para el AVE y exige que no se den "cantos de sirena" ni "se saquen ases de la manga, ya que un proyecto que puede ilusionar a la ciudadanía no se puede hacer desde la mentira".

El coordinador terminó sus declaraciones con un consejo para el alcalde: que se siente con las diferentes instituciones pertinentes tales como el Ministerio de Fomento o Defensa y la UGR, y, cuando se presente un proyecto, "que sea uno consensuado, ya que hasta que no lo esté, no se va a mover ficha". Desde el PP, "lo importante sigue siendo la llegada del AVE a Granada en sus plazos; que el ferrocarril de alta velocidad llegue en el mes de marzo de 2018. Eso es lo fundamental".